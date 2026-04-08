Nueva hipoteca de Adorni: financió otro departamento con dólares de dos particulares

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, registró para su departamento de la avenida Asamblea al 1100 una operatoria similar a la que utilizó para la propiedad de la calle Miró al 500, con una hipoteca de carácter privado otorgada por dos mujeres, según surge de su declaración ante la Oficina Anticorrupción (OA).

Esta hipoteca, de la que hasta ahora no se tenía conocimiento público, se registró el 15 de noviembre de 2024, cuando Adorni ya era vocero presidencial, la misma fecha en la que figura la compra por parte de la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, de la casa del country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz.

En este caso, las otorgantes del préstamo hipotecario son Graciela Isabel Molina de Cancio, quien habría entregado al matrimonio Adorni-Angeletti 85.000 dólares, y Victoria María José Cancio que les dio 15.000 dólares.

El funcionario informó en su presentación ante la OA correspondiente a 2024 una deuda de 43.860.000 pesos con Molina de Cancio y una de 7.740.000 con Cancio. La declaración consigna que la deuda es en dólares.

Molina de Cancio, según publicó el diario La Nación, es comisaria retirada de la Policía Federal y se desempeñó como jefa de la Dirección General de Escuelas de Formación Policial hasta el año 2021.

Otro de los datos salientes de esta operación es que en ella intervino la escribana Adriana Mónica Nechevenko, la misma que certificó las compras de la casa de Indio Cua, en 2024, y del departamento de la calle Miró en 2025, y que tiene registradas al menos siete visitas a la Casa Rosada desde que Adorni es funcionario.

Nechevenko está citada a declarar mañana miércoles por el fiscal Gerardo Pollicita, que interviene en la causa en la que se investiga a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, a partir de las compras de inmuebles no declarados y de sus viajes al exterior en avión privado.

Pollicita pidió que Nechevenko le entregue toda la documentación referida a las operaciones inmobiliarias del matrimonio Adorni-Angelletti para conocer los pagos realizados y las deudas asumidas y constatar su legalidad.

La hipoteca de carácter privado utilizada en el inmueble de la avenida Asamblea coincide con la operatoria con la que el jefe de Gabinete escrituró en 2025 el departamento de 200 metros cuadrados y una cochera en la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito.

En ese caso la hipoteca le fue otorgada por las anteriores propietarias, Beatriz Viegas, de 72 años, y de Claudia Sbabo, de 64, quienes le prestaron 200.000 dólares, casi el 90% del precio de venta que figura en la escritura, muy inferior al valor de mercado según coinciden diferentes agentes inmobiliarios.

Noticias Argentinas.-

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