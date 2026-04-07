El intendente Sciaini recibió la visita del ministro Katopodis en Roque Pérez

El intendente municipal de Roque Pérez, Maximiliano Sciaini, recibió este martes 7 de abril la visita del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, con quien recorrió distintas obras que se están desarrollando en el distrito.

Acompañados por el secretario general, Nahuel Tolosa, y el secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Hernán Reinero, visitaron los trabajos de cordón cuneta y mejorado de la calle Ciappa Anaut. Además, recorrieron el Parque Ratto, donde se proyecta un futuro loteo para viviendas.

Durante la jornada, en el barrio La Copa, mantuvieron un encuentro con vecinos y vecinas, a quienes se les informó sobre el próximo inicio de la obra de gas, una intervención fundamental para mejorar la calidad de vida en el sector.

Posteriormente, el intendente junto al ministro concurrieron a las obras de los puentes sobre el río Salado, donde en este marco el ministro Gabriel Katopodis expresó: “Estamos en Roque Pérez, estamos con Maxi, con el Intendente, recorriendo una obra fundamental acá en el Río Salado, este puente carretero, ferroviario, obras que el Intendente viene empujando para que en Roque Pérez podamos seguir aliviando la vida de los productores, podamos acompañar el esfuerzo que ellos hacen todos los días para poner en marcha y poner de pie a la Argentina”.

Por su parte, el intendente Maximiliano Sciaini manifestó: “Estamos recorriendo junto al ministro de Infraestructura algunas de las obras en Roque Pérez, como el cordón cuneta y el barrio La Copa, donde iniciaremos la obra de la red de gas, además de la consolidación del barrio con pavimento, iluminación y cordón cuneta ya ejecutado”.

Sciaini destacó también la importancia de la obra de los puentes que unen Salvador María (Lobos) con Roque Pérez, señalando que “solo resta un tramo para su finalización, estimando un plazo de entre dos y dos meses y medio para concluirla. Se trata de una obra que va a generar conectividad entre ambas localidades, facilitando principalmente el traslado de productores, maquinaria agrícola y vehículos, evitando la circulación por rutas y mejorando la seguridad y la logística”.-

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