Informaron que concluyó la primera misión tripulada que orbitó la Luna tras más de 50 años: lo más destacado

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La tripulación de Artemis II compartirá sus observaciones con el equipo científico lunar este martes.

Tras concluir un histórico sobrevuelo lunar de siete horas que marcó el primer regreso de la humanidad a la Luna desde el Apolo 17 en 1972 y capturó imágenes de la cara oculta de la Luna, la tripulación de Artemis II se comunicó con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Luego del periodo de observación lunar del lunes, los astronautas recibieron las felicitaciones del mandatario en una conversación en directo que se emitió como parte de la cobertura de la NASA. Además, hablaron con el administrador de la NASA, Jared Isaacman, y respondieron preguntas de las redes sociales, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen, establecieron el récord de la mayor distancia desde la Tierra recorrida por un ser humano, superando la distancia de 248.655 millas del Apolo 13.

Durante una pérdida de señal planificada de 40 minutos, mientras Orión pasaba detrás de la Luna, la nave espacial y su tripulación alcanzaron su punto más cercano a la superficie a las 20:00 (hora de Argentina), volando a unos 6500 kilómetros de altura. Dos minutos después, la tripulación llegó a la distancia máxima de la misión desde la Tierra, a 405.000 kilómetros, estableciendo un nuevo récord para los vuelos espaciales tripulados.

La cara oculta de la Luna

Mientras sobrevolaban la cara oculta de la Luna, la tripulación fotografió y describió accidentes geográficos, como cráteres de impacto, antiguas coladas de lava, y grietas y crestas superficiales.

También observaron diferencias de color, brillo y textura, que proporcionan pistas para que los científicos comprendan la composición y la historia de la superficie lunar. La tripulación presenció una puesta de sol (el momento en que la Tierra se oculta tras el horizonte lunar) mientras la nave Orión se situaba detrás de la Luna, y un amanecer (cuando la nave espacial emergía del borde opuesto de la Luna).

Cuando finalizó el período de observación lunar, la tripulación presenció un eclipse solar de casi una hora de duración, cuando la nave espacial, la Luna y el Sol se alinearon.

Con una Luna prácticamente oscurecida, la tripulación analizó la corona solar —la atmósfera más externa del Sol— tal como aparecía en el borde lunar.

Durante el eclipse, la tripulación tuvo la oportunidad de observar algunos fenómenos poco comunes que solo son visibles en la parte no iluminada de la Luna. Informaron de seis destellos de luz producidos por meteoroides que impactaron la superficie lunar a miles de kilómetros por hora.

La tripulación compartirá sus observaciones con el equipo científico lunar este martes 7 de abril, en una conferencia que se transmitirá en directo a través de la NASA.

Noticias Argentinas.-

Esto es lo que fue informado, por supuesto que existen muchas personas que no creen en esta información y piensan que es todo otro montaje.-

Cráteres de la Luna. Foto: Agencia NA (NASA).-

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