Alerta por medusas en Mar del Plata: el mar más caliente dispara las picaduras y preocupa a turistas

El aumento sostenido de la temperatura del mar en la costa atlántica ya se siente en Mar del Plata y trae consigo un fenómeno cada vez más frecuente: la aparición de medusas cerca de la orilla.
Guardavidas de Punta Mogotes, de la ciudad de Mar del Plata, le aseguraron a la Agencia Noticias Argentinas que este es fenómeno habitual y que “ocurre todos los veranos en algún momento”.
Con el agua más cálida de lo habitual, estos organismos marinos aparecen cerca de la costa y pueden picar a los que se meten al mar, provocando diferente tipo de problemas.
Por qué hay más medusas cuando el mar está caliente
Especialistas señalan que los veranos con temperaturas del mar por encima del promedio, como ocurre este año en Mar del Plata, incrementan la probabilidad de encuentros con estos animales gelatinosos, especialmente en días de poco oleaje.
¿Qué hacen las medusas y por qué pican?
Las medusas poseen tentáculos con células urticantes que liberan toxinas al contacto con la piel. La picadura suele provocar:
- Ardor intenso
- Enrojecimiento
- Picazón
- Sensación de quemadura
En la mayoría de los casos, las picaduras no son graves, pero sí muy molestas, sobre todo en niños y personas con piel sensible.
¿Cómo combatir la picazón y aliviar el dolor?
Ante una picadura de medusa, los guardavidas recomiendan:
- Salir del agua inmediatamente
- No frotar la zona afectada
- Lavar con agua de mar (nunca con agua dulce)
- Aplicar vinagre si está disponible, ya que ayuda a desactivar las toxinas
- Colocar frío local (hielo envuelto en una tela)
- En caso de dolor persistente, usar una crema con corticoides o antihistamínicos, siempre bajo indicación médica
Si aparecen síntomas más severos como dificultad para respirar, mareos o inflamación excesiva, se debe consultar de inmediato en un centro de salud.
¿Se puede evitar que piquen?
Evitar por completo las picaduras es difícil, pero sí se pueden tomar precauciones:
- Prestar atención a los avisos de los guardavidas
- Evitar bañarse cuando se observan medusas en el agua o en la orilla
- No tocarlas, ni siquiera cuando parecen muertas
- Usar remeras UV o trajes de neoprene para reducir el contacto con la piel
- Entrar al mar con cuidado y evitar zonas donde el agua esté muy calma
Un fenómeno cada vez más común
La presencia de medusas en Mar del Plata ya no es un hecho aislado. El calentamiento del mar y los cambios climáticos hacen que estos episodios se repitan con mayor frecuencia durante el verano.
Mientras tanto, la recomendación es clara: informarse, prevenir y actuar rápido ante cualquier picadura para disfrutar del mar sin sobresaltos.
Noticias Argentinas.-
