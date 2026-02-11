Redacción 5 horas atrás Comparte esto: Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico Imprimir (Se abre en una ventana nueva) Imprimir Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva) LinkedIn Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Más Compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva) Tumblr Haz clic en Pinterest (Se abre en una ventana nueva) Pinterest Compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva) Reddit Compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva) Pocket FARMACIA DE TURNO DEL MIÉRCOLES 11 EN ROQUE PÉREZ: FARMACIA SALINAS, UBICADA EN AVENIDA PRESIDENTE PERÓN 406.- Me gusta esto:Me gusta Cargando... Post navigation Anterior Caso Bastián: terminó la octava cirugía del menor y la primera en el Hospital ItalianoSiguiente Alerta por medusas en Mar del Plata: el mar más caliente dispara las picaduras y preocupa a turistas Más historias Noticias Indec: la inflación de enero fue de 2,9 por ciento y acumuló 32,4% en doce meses 2 horas atrás Redacción Noticias Alerta por medusas en Mar del Plata: el mar más caliente dispara las picaduras y preocupa a turistas 4 horas atrás Redacción Noticias Caso Bastián: terminó la octava cirugía del menor y la primera en el Hospital Italiano 6 horas atrás Redacción
