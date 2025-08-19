Alerta amarillo y naranja por lluvias en Roque Pérez y la zona

Entre la mañana y la noche del día martes 19, el área se verá afectada por lluvias de intensidad moderada a localmente fuerte, con valores de precipitación entre 50-70mm en las municipios en amarillo y entre 50-100m para los municipios en naranja pudiendo verse superados localmente. En los municipios de la franja este de la provincia, desde el AMBA hasta Mar del Plata, se espera una intensificación del viento del este durante el transcurso del día con ráfagas que podrían superar los 60 km/h.-

