19 de agosto de 2025

RPerezNetOnLine

EL PRIMER SITIO WEB DE NOTICIAS DE ROQUE PÉREZ

¿Qué municipios son y qué se elige en la séptima sección electoral?

Redacción 3 horas atrás

CONSULTA DEL PADRÓN PARA SABER DÓNDE SE VOTA: https://padron.gba.gob.ar/

Gentileza Elecciones Bonaerenses.-

 

 

Más historias

Milei favorecido con la «libertad de expresión» que él mismo pretende acallar en la prensa

11 minutos atrás Redacción

Tomate Marolio con gusanos: cuál es el lote afectado y cómo reconocer el envase para no consumirlo

1 hora atrás Redacción

Kicillof enviará un proyecto a la Legislatura para declarar la emergencia de la obra pública nacional en la provincia

2 horas atrás Redacción