¿Qué municipios son y qué se elige en la séptima sección electoral?

El próximo 7 de septiembre se vota en la provincia de Buenos Aires cargos provinciales y municipales: diputados o senadores para la Legislatura bonaerense y también concejales y consejeros escolares de los municipios. La séptima sección electoral elegirá a 3 senadores.

La provincia de Buenos Aires está dividida en 8 secciones electorales, compuestas por un conjunto de municipios específicos, y cada sección elige a sus propios diputados y senadores provinciales. Cada una tiene una cantidad de bancas determinada tanto para la Cámara de Diputados como para el Senado.

En consecuencia, el diseño del sistema electoral no permite que una persona vote por legisladores de otra sección distinta de aquella donde reside. Es muy importante consultar el Padrón Electoral para saber dónde se vota, qué número de mesa y qué número de orden se tiene.

En la séptima sección electoral se eligen, además de 3 senadores, los siguientes cargos en los 8 municipios que la componen:

Azul: 9 concejales y 3 consejeros escolares municipales

Bolívar: 8 concejales y 5 consejeros escolares municipales

General Alvear: 6 concejales y 2 consejeros escolares municipales

Olavarría: 10 concejales y 4 consejeros escolares municipales

Roque Pérez : 6 concejales y 2 consejeros escolares municipales

Saladillo: 8 concejales y 3 consejeros escolares municipales

Tapalqué: 5 concejales y 2 consejeros escolares municipales

25 de Mayo: 8 concejales y 3 consejeros escolares municipales.