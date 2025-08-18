La guerra de los alfajores es a muerte: el chocolate y el dulce de leche se potencian contra el pistacho

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

El chocolate Dubai revolucionó los sabores artesanales del alfajor, y marcas tradicionales se disputan la supremacía de la novedosa y crujiente combinación entre el chocolate y el verde intenso del fruto llamado pistacho, mientras la clásica mezcla del chocolate y dulce de leche quiere recuperar su histórico rol preponderante.

El nuevo estilo de barra de chocolate rellena de kadaif y crema de pistacho y tahini fue creado en 2021 por Fix Dessert Chocolatier, una chocolatería emiratí en Dubái, y corrió como reguero por Europa hasta desembarcar fuerte en el continente americano ​en el último año.

La aparición en el país se concretó en ediciones limitadas, a precios más altos por el elevado costo del pistacho, y largas filas de compradores en los comercios, listos para probar el sabor del momento y compartir la opinión en las redes sociales.

La propia Havanna, archifamosa por los alfajores abundantes en chocolate y dulce de leche, salió a probar suerte con la línea Dubai, mientras chocolaterías como Mamuschka y La Pinocha, y heladerías como Lucciano’s y Freddo, se plegaron a la onda verde del dulce.

Así se llegó con esta vedette al Mundial del Alfajor, este fin de semana largo en Costa Salguero.

Escasez de pistacho

Sin embargo, un techo para el furor de los alfajores con chocolate Dubai, con sus imitaciones y spin-offs, es que se disparó la demanda de pistachos como insumo, que según la revista especializada Food & Wine y reportes de la industria, provocó una escasez global real del fruto seco verdoso y la consecuente alza del precio.

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y de World Population Review, cinco países que producen el 99% de la producción mundial de pistachos y son: Estados Unidos, con cerca del 67 % del total (más de 400.000 toneladas anuales); Irán, con alrededor del 17 %; Turquía, con aproximadamente el 11 %; China: con 81.700 toneladas por año, y Siria: con unas 45.000 toneladas.

El clásico alfajor de chocolate con dulce de leche no se rindió, redobló la apuesta y enriqueció los rellenos.

La famosa marca Gula sorprende así con una versión única, diseñada para los amantes del chocolate.

Incorporó seis capas de chocolate ciento por ciento reales, con una combinación de texturas y sabores que pretende cautivar a los paladares más exigentes, donde mezcla la suavidad del relleno con la intensidad del chocolate.

Innovación

Se gestó así una tendencia a la innovación con la que se busca sorprender a los consumidores con combinaciones originales y calidad en los insumos.

Los alfajores Gula ya están disponibles en tiendas seleccionadas, con un precio aproximado de $1.700.

El Dubai de Havanna se había lanzado a $7500 el combo de dos unidades —junto al clásico Aniversario— y se agotó en el mismo día.

También Terrabusi informó a sus clientes de la llegada de su nuevo alfajor, llamado «Intenso, Extra Dulce de Leche”, un producto especial para aquellos que disfrutan de la intensidad de los sabores, tanto del chocolate como el dulce.

Tiene dos suaves tapas de chocolate, cubiertas con chocolate negro.

El foco principal está en su relleno, ya que cuenta con una importante cantidad de dulce de leche en el centro.

Las nuevas versiones de este ícono cultural dan respuesta a la irrupción del pistacho con una generosa dosis de dulce de leche.

El nuevo alfajor, con menos de un año en el mercado, avanza en los kioscos y lo impulsa en el ranking de los más vendidos. Compite con marcas históricas como Guaymallén y con otras nuevas como Rasta.

Entre las nuevas apariciones se destacan los alfajores Aldea y La Recova.

Con fábrica en Caseros, desde los comienzos Ariel y su hermano apostaron por el crecimiento y la innovación en cada producto.

Se jactan de ser los únicos que trabajan con chocolate cobertura hecho a base de manteca de cacao, licor de cacao, emulsionante y azúcar y no con baño de repostería, lo que garantiza un sabor más intenso y textura cremosa.

Pero en materia de innovación de sabores no está todo dicho.

Havanna le había agregado sal marina a los alfajores Mar del Plata, rompió el molde y se consolidó como uno de los favoritos de los consumidores.

Y dentro de esa línea, desde Chile, añadieron otra originalidad.

La marca de snacks Lay’s y la firma de alimentos vegetales NotCo se aliaron para crear un producto inusual: un alfajor con papas fritas.

Aún no se sabe si esta variante se introducirá en el mercado argentino.

Noticias Argentinas.-

