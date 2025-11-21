A 41 años del informe Nunca Más

Ayer, 20 de noviembre, se cumplieron 41 años de la publicación del informe Nunca Más, documento histórico elaborado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), que marcó un antes y un después en el camino de la memoria, la verdad y la justicia en nuestro país.
El informe, presentado en 1984, significó un paso fundamental para visibilizar y denunciar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura cívico-militar. Su contenido permitió avanzar en los procesos judiciales y se convirtió en un símbolo de la lucha colectiva por la defensa de la democracia.
A 41 años de aquel hito, se reafirma el compromiso de continuar fortaleciendo las políticas públicas que promueven la memoria, la verdad y la justicia, y de mantener vivo el legado de quienes lucharon y luchan por los derechos humanos en la Argentina.
Nunca Más.
