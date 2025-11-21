Recorrida y obras de mejoramiento hídrico en el paraje Forastieri en Roque Pérez

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

El intendente municipal de Roque Pérez, Maximiliano Sciaini, junto al subsecretario de Inspección General, Carlos Vinay, realizaron el miércoles pasado una recorrida por la zona rural del paraje Forastieri, donde se están ejecutando importantes trabajos de infraestructura hídrica.

Actualmente, las tareas se desarrollan con dos retroexcavadoras gestionadas ante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, conducido por el gobernador Axel Kicillof, a través de la Dirección de Hidráulica, dependiente de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, a cargo de Néstor Fabián Álvarez.

Estas máquinas llevan adelante labores de limpieza de canales para desagotar agua estancada y trabajos sobre sectores donde se detectaron tubos de alcantarilla dañados.

Durante la recorrida, el intendente Sciaini destacó el acompañamiento de los productores y vecinos del lugar:

“Dialogamos con los vecinos del sector rural y queremos agradecerles el aporte que van a hacer con algunos camiones para poder traer escombro y rellenar los bajos”.

En línea con lo conversado junto a los habitantes de la zona, este jueves se colocaron 10 tubos de alcantarilla de cemento, de 80 cm de diámetro, en uno de los cruces principales, con el fin de mejorar el escurrimiento del agua y optimizar la infraestructura vial y productiva del sector.

Las tareas continuarán durante una semana más en Forastieri y, una vez concluidas, se trasladarán a la localidad de Carlos Beguerie, dando continuidad al plan de mejoramiento hídrico rural impulsado por el Municipio de Roque Pérez.-

