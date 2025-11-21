Mercado de Paso: gastronomía y artesanías en el predio del Ferrocarril de Roque Pérez

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

El Municipio de Roque Pérez invita a la comunidad a disfrutar de una nueva edición del Mercado de Paso – Bien Auténtico, una propuesta que reúne a productores locales, emprendedores, artesanos y proyectos gastronómicos de nuestra ciudad.

La feria se llevará a cabo el domingo 23 y lunes 24 de noviembre, desde las 15 horas, en el predio del Ferrocarril, un espacio que ya se ha consolidado como un punto de encuentro para las familias y visitantes que buscan sabores regionales, productos hechos a mano y experiencias auténticas.

El Mercado de Paso forma parte del programa “Bien Auténtico”, que promueve y visibiliza el trabajo de productores y artesanos locales, fortaleciendo la economía social y el desarrollo cultural del distrito.-

