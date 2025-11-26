26 de noviembre de 2025

RPerezNetOnLine

EL PRIMER SITIO WEB DE NOTICIAS DE ROQUE PÉREZ

18va. SESIÓN DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ROQUE PÉREZ. VIDEO

Redacción 8 horas atrás

Se desarrolló el martes 25 de noviembre, la 18va. sesión del HCD de Roque Pérez. Video gentileza HCD.-

 

Más historias

Causa ANDIS: renunció la pareja de Calvete y mano derecha de Caputo

36 minutos atrás Redacción

El chofer de un viaje de egresados manejaba drogado

3 horas atrás Redacción

FARMACIA DE TURNO EN ROQUE PÉREZ DEL MIÉRCOLES 26: FARMACIA ROQUE PÉREZ

4 horas atrás Redacción