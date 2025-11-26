La Justicia desestimó detener a Julieta Makintach pero le impuso una estricta restricción

La situación judicial de Julieta Makintach sumó un nuevo capítulo luego de que el juez Esteban Rossignoli decidiera negar el pedido de detención presentado por Fernando Burlando y Fabián Améndola. Aunque la solicitud buscaba que la exjueza fuera apresada debido a su presunta influencia sobre testigos y eventuales maniobras para entorpecer la investigación, el magistrado explicó que la detención preventiva solo puede ser solicitada por el fiscal a cargo, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Código Procesal Penal.