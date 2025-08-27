27 de agosto de 2025

RPerezNetOnLine

EL PRIMER SITIO WEB DE NOTICIAS DE ROQUE PÉREZ

13° Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Roque Pérez. Videos

Redacción 58 minutos atrás

 

Más historias

Información para productores de Roque Pérez

3 horas atrás Redacción

Curso de Manipulador de Alimentos en Carlos Beguerie

5 horas atrás Redacción

En el sprint final de la campaña, Axel Kicillof encabezará el encuentro “La Fuerza de la Salud” en Pilar

7 horas atrás Redacción