27 de agosto de 2025

Información para productores de Roque Pérez

Redacción 3 horas atrás

 

NUEVA CAMPAÑA ITINERANTE DE ENVASES VACIOS DE FITOSANITARIOS EL MARTES 2 DE SEPTIEMBRE

Es importante reservar cupo:
(2227) 620040 | Goñi Giuliana –
Sociedad Rural
6 (11) 54709614 | Clavin Juan – Campo
Limpio
Se recolectarán en el Predio de la Sociedad Rural ubicado en Acceso Pedro Gutiérrez 4307, el día martes 2 de septiembre de 08:30 a 14:30hs.
Es importante aclarar que solo se recepcionarán los envases el día martes 2 de septiembre y sólo serán aquellos que estén lavados mediante el triple lavado o lavado a presión y perforados en su base
para su inutilización.
-Se solicita su colaboración y compromiso. (2227-620040) WhatsApp.-

 

