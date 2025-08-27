Información para productores de Roque Pérez

NUEVA CAMPAÑA ITINERANTE DE ENVASES VACIOS DE FITOSANITARIOS EL MARTES 2 DE SEPTIEMBRE
Es importante reservar cupo:
(2227) 620040 | Goñi Giuliana –
Sociedad Rural
6 (11) 54709614 | Clavin Juan – Campo
Limpio
Se recolectarán en el Predio de la Sociedad Rural ubicado en Acceso Pedro Gutiérrez 4307, el día martes 2 de septiembre de 08:30 a 14:30hs.
Es importante aclarar que solo se recepcionarán los envases el día martes 2 de septiembre y sólo serán aquellos que estén lavados mediante el triple lavado o lavado a presión y perforados en su base
para su inutilización.
-Se solicita su colaboración y compromiso. (2227-620040) WhatsApp.-
