Curso de Manipulador de Alimentos en Carlos Beguerie

Redacción 2 horas atrás

 

La Dirección de Bromatología del Municipio de Roque Pérez, a cargo de Pablo Díaz, informa que, por primera vez, se llevará a cabo en Carlos Beguerie el Curso de Manipulador de Alimentos.

El encuentro tendrá lugar el jueves 4 de septiembre, a las 13:00 horas, en el Club Social de Carlos Beguerie.

Quienes deseen participar deberán inscribirse enviando un mensaje vía WhatsApp con los siguientes datos: nombre, apellido, número de teléfono y DNI al número 2227 546996. Los cupos son limitados.

Posteriormente, se dará a conocer el listado de los participantes inscriptos.-

 

