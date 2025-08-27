En el sprint final de la campaña, Axel Kicillof encabezará el encuentro “La Fuerza de la Salud” en Pilar

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezará hoy el encuentro La Fuerza de la Salud en Pilar para visibilizar el ajuste que atraviesa el sistema sanitario bonaerense, en el sprint final de la campaña electoral para las elecciones del 7 de septiembre.

El evento se llevará a cabo desde las 14 en ese distrito de la Primera Sección Electoral, donde el peronismo impulsa como candidato a senador provincial al actual ministro de Infraestructura bonaerense Gabriel Katopodis.

El acto se realizará en el Camping de la UOM de Pilar (Manuel Luis de Oliden 5175) y formarán parte trabajadores de la salud, autoridades, organizaciones y referentes del sistema sanitario.

Se espera un encuentro multitudinario en la localidad que gestiona Federico Achával, intendente que forma parte del Movimiento Derecho al Futuro, espacio que tiene como figura principal a Kicillof.

Si bien la actividad comenzará más temprano, se espera que las palabras de cierre del gobernador bonaerense se produzcan alrededor de las 15.30.

En plena campaña electoral para las elecciones legislativas, el gobernador se encamina a denunciar en esta oportunidad los recortes al sistema de salud por parte del Gobierno nacional, como viene haciendo con relación a otras áreas del Estado provincial.

Noticias Argentinas.-

