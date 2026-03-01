¨Finalissima¨ postergada: Qatar suspendió su actividad deportiva y el partido no se jugaría

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

La suspensión indefinida de todas las actividades deportivas en Qatar modificó por completo el escenario de la Finalissima que debían disputar la Selección argentina y España el próximo 27 de marzo.

Con esta decisión, el encuentro, que estaba previsto en territorio qatarí, no podría jugarse en la fecha estipulada al menos por ahora, a la espera de definiciones oficiales, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

La medida, adoptada en el marco de la tensión regional en Medio Oriente, impacta directamente en la logística del evento impulsado por la UEFA y la Conmebol. Aunque todavía no se comunicó una postergación formal, la cancelación de la actividad deportiva en el país deja sin sede disponible al partido.

Ante este escenario, comienzan a evaluarse alternativas. Una posibilidad es trasladar la Finalissima a Europa, considerando que España es uno de los protagonistas y que la infraestructura permitiría una reorganización rápida. Otra opción es buscar un país neutral que pueda garantizar seguridad y condiciones operativas inmediatas, aunque el margen de tiempo es ajustado.

Desde lo deportivo, ambos seleccionados mantienen sus planes sujetos a las decisiones organizativas. La incertidumbre no solo afecta la sede, sino también la fecha del encuentro, que podría reprogramarse si no se logra asegurar un escenario viable en los próximos días.

Por el momento, la pelota está en el campo de las autoridades. Con Qatar fuera del mapa por tiempo indefinido, la Finalissima quedó en suspenso y su realización el 27 de marzo parece, al menos hoy, altamente improbable.

