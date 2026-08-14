Roque Pérez celebra el Día de las Infancias

El Municipio de Roque Pérez invita a las familias a participar de una jornada especial por el Día de las Infancias, que se desarrollará el próximo domingo 16 de agosto, desde las 14 horas, en el Parque del Ferrocarril.

Durante la jornada habrá merienda, juegos, shows, inflables, maquillaje artístico, helados y muchas sorpresas para disfrutar en familia.

Además, acompañarán la propuesta los Bomberos Voluntarios y la Policía, quienes estarán presentes para compartir esta celebración con las niñas y los niños.

La jornada contará también con una nueva edición del Mercado Bien Auténtico, sumando propuestas y productos para toda la comunidad.

El Municipio de Roque Pérez invita a todas las familias a acercarse y disfrutar de una tarde de encuentro, juegos y diversión para celebrar el Día de las Infancias.-