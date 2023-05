Vuelven a pedir procesamiento de Juan Darthés por el abuso a Thelma Fardin

, el actor la abusó sexualmente cuando. En ese momento, el actor, que siempre negó esos hechos, tenía 45 años y ella apenas 16.

Tras la denuncia y debido a convenios bilaterales se aceptó seguir el juicio en Brasil, de donde es oriundo el actor. «No ha sido posible determinar la materialidad del delito», dijo el juez en su fallo sobre la acusación por abuso sexual con acceso carnal, y entendió que otro tipo de hecho está prescrito por el paso del tiempo.

En su fallo, el juez evaluó que Fardin recién hizo la denuncia por abuso sexual con acceso carnal en 2018 y no inicialmente cuando le comentó la situación a su entorno, al cual no le había dado ese tipo de detalle. Por eso cuando muchos de su entorno se presentaron a declarar sí refirieron a una situación de abuso pero que inicialmente no le había referido a acceso carnal.

«A la vista de todo lo expuesto, se concluye que existe duda sobre la ocurrencia o no de la conjunción carnal, esencial para la configuración del delito descrito en el art. 213 del Código Penal, con redacción dada en la época de los hechos, según se describe en la denuncia. Y la duda, en este caso, se resuelve a favor del imputado, siendo la absolución la medida que se impone«, determinó en su fallo el juez.

