En medio del apogeo de los autos chinos, una marca japonesa se va de Argentina

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Mientras las marcas chinas ganan participación en el mercado automotor argentino con nuevos modelos, precios competitivos y mayor presencia comercial, la automotriz japonesa Nissan confirmó un cambio estructural relevante: dejará de operar directamente en el país y transferirá su negocio local a un socio nacional. No se trata de una salida total, pero sí de una transformación profunda en su modelo de presencia.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la decisión se inscribe dentro de un proceso global de reorganización de la compañía, orientado a reducir costos operativos, optimizar su estructura regional y priorizar mercados estratégicos. En ese contexto, Argentina dejó de ser una plaza con filial propia para pasar a un esquema de importador-distribuidor.

El movimiento llega, además, en un momento particular del mercado local: con fuerte crecimiento de marcas asiáticas —especialmente chinas— que avanzan con portafolios renovados, electrificación y estrategias agresivas de posicionamiento.

Nissan dejará de operar directamente en Argentina

La automotriz japonesa firmó un memorando de entendimiento con dos grupos empresarios locales para transferir su operación comercial: Grupo Simpa y Grupo Tagle.

El acuerdo todavía no está cerrado, pero marca el inicio formal del proceso. De concretarse, Nissan dejará de funcionar como filial propia y pasará a operar mediante un distribuidor local, un esquema que la marca ya aplica en otros mercados de América Latina, como Chile y Perú.

Según explicó la compañía, la decisión responde al plan global Re:Nissan, orientado a fortalecer la competitividad y la sostenibilidad del negocio a largo plazo, con foco en eficiencia operativa y reorganización regional.

En ese marco, la operación argentina pasaría a integrarse dentro de NIBU, la unidad que agrupa a los mercados importadores de América Latina donde la marca no mantiene estructura industrial ni filial directa.

Un proceso que empezó con el fin de la producción de la Frontier

El anuncio actual no es un hecho aislado. Forma parte de una secuencia que comenzó en 2025 con el cierre de la producción nacional de la pickup Frontier en la planta cordobesa de Santa Isabel, donde se fabricaba bajo un esquema industrial compartido con Renault.

Desde entonces, la pickup pasó a importarse desde México, lo que significó la salida de Nissan del grupo de terminales automotrices con producción local.

Ese antecedente explica el paso siguiente: primero dejó de fabricar en el país y ahora busca desprenderse también de la operación comercial directa.

El resultado es un modelo más liviano, basado en importación y distribución tercerizada.

¿Qué pasará con los modelos y los clientes de Nissan?

La transformación no implica la salida de la marca del mercado argentino. Según confirmó la compañía:

Continuará la venta de vehículos.

Seguirá operando la red de concesionarios.

Se mantendrá el servicio de posventa.

Continuará el plan de ahorro.

Se sostendrán los lanzamientos previstos.

Dentro del portafolio actual seguirán presentes modelos como Versa, Kicks y Frontier, además del recientemente presentado Kait, el nuevo SUV compacto que inició su comercialización en abril.

Uno de los puntos sensibles del proceso es precisamente el plan de ahorro, ya que Nissan Argentina actuaba como garante contractual. La transferencia de la operación obligará a adaptar ese esquema administrativo, aunque la empresa aseguró que continuará vigente.

¿Quiénes podrían quedarse con la operación local?

Los dos grupos que negocian el control comercial tienen experiencia en el sector.

Grupo Simpa es un actor relevante en el negocio de movilidad en Argentina. Representa marcas como KTM, Husqvarna, Royal Enfield y Polaris, y recientemente comenzó a expandirse hacia el segmento automotor con vehículos eléctricos importados.

Grupo Tagle, en cambio, tiene trayectoria directa en la industria automotriz tradicional y una estructura consolidada en concesionarios y distribución, especialmente desde Córdoba.

Cualquiera de los dos permitiría sostener la continuidad operativa de la red comercial sin interrupciones relevantes para el mercado.

Noticias Argentinas. Foto Nissan.-

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