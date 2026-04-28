La morosidad en los créditos ya no distingue entre pudientes y pobres

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La morosidad en el endeudamiento familiar alcanzó al 11,2% del total, un 0,6 puntos porcentuales en un mes, con una disparada de 8,3 puntos respecto de febrero de 2025, pero con una particularidad: los incumplimientos dejaron de concentrarse únicamente en los segmentos de menores ingresos y comienzan a observarse también en sectores que acceden a préstamos de mayor monto.

En promedio, la deuda familiar bancaria asciende a $5,7 millones por hogar y la no bancaria, a $1,1 millones por unidad, señaló Focus Market, con datos de 2670 hogares, información de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del tercer trimestre de 2025 y estadísticas del BCRA, datos a los que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

La deuda total de los argentinos asciende actualmente a $39 billones, de los cuales $32,1 billones corresponden a deuda bancaria, en concepto de préstamos, hipotecas y tarjetas; y $6,9 billones a deuda no bancaria, con comercios, mutuales y préstamos personales informales.

Todas las tasas de financiación a las familias se incrementaron, con un TEA del 150%.

Un informe de la compañía de tecnología y buró con foco en el mercado financiero de crédito, SIISA, muestra que el aumento de la mora profundiza las diferencias entre segmentos y el acceso sigue expandiéndose con mayor peso de entidades no bancarias.

El crédito a personas en Argentina sigue ampliándose, aunque muestra signos de mayor fragilidad, señala, para especificar que, durante los primeros meses de 2026, el 89% de los créditos se mantuvo al día, mientras que los niveles de mora, tanto en etapas tempranas como en atrasos mayores a 90 días, se ubicaron en torno al 6% en cada tramo.

El dato marca un deterioro respecto de mediciones anteriores y rompe con una dinámica más estable que se había observado en el último año: los incumplimientos dejaron de concentrarse únicamente en los segmentos de menores ingresos y comienzan a observarse también en sectores que acceden a préstamos de mayor monto.

Los impagos a 90 días en los préstamos de Mercado Libre treparon a casi un 9% en la Argentina durante 2025, en línea con el aumento de la morosidad en bancos y otras entidades financieras del país, según reveló un informe del banco estadounidense JP Morgan.

A pesar del salto, el análisis rescató que los niveles locales de incumplimiento siguen siendo más bajos que los de Brasil, aunque la suba de tasas en el último trimestre de 2025 enciende alarmas.

Comportamiento heterogéneo

El comportamiento del sistema no es homogéneo. Los bancos concentran la mayor parte de los montos otorgados, con el 83% del total, pero alcanzan a poco más de la mitad de las personas financiadas.

Por su parte, las entidades no bancarias ganan participación en cantidad de créditos, especialmente en segmentos con menor acceso histórico, aunque con montos más bajos y una exposición mayor al riesgo.

“Aún falta camino por recorrer para que Argentina logre mayor inclusión financiera. Si bien hoy la mitad de las personas accede al crédito formal, existe tecnología que permite predecir comportamientos de pago de manera mucho más exacta, lo que puede ayudar a bancos y otras entidades a mejorar los procesos de evaluación y ampliar su alcance, incluyendo cada vez a más personas”, señala Alberto Teszkiewicz, coordinador de desarrollo e investigación en SIISA.

Otro aspecto a considerar son las diferencias entre segmentos, que también se profundizan.

Brecha de género

Aunque las mujeres representan poco más de la mitad de los créditos otorgados, reciben una proporción menor de los montos, con tickets promedio que se ubican por debajo.

Mientras que a los hombres se les otorgan el 57% de los créditos y el 85% de los montos, a las mujeres el 52% y el 80% respectivamente.

Algo similar ocurre con los jóvenes, que no solo acceden en menor medida, sino que además muestran un deterioro más marcado en sus obligaciones financieras.

Respecto del cumplimiento, los jóvenes presentan el 8% de los créditos – por un 10% del monto – en mora temprana, y el 13% de los créditos – por un 9% del monto – con atrasos mayores a 90 días.

Esto es indicador de una situación compleja en este rango etario, ya que la diferencia entre cantidades y montos se relaciona con que se atrasan en créditos de mayores montos.

Análisis tecnológico de riesgos

En ese sentido, la capacidad de evaluar perfiles de manera más precisa empieza a ser determinante.

A medida que el sistema incorpora nuevas personas, muchas de ellas sin historial crediticio tradicional, crece la necesidad de tecnología que permita analizar el riesgo de forma personalizada y con mayor profundidad.

Los procesos automatizados basados en motores de decisiones capaces de conectarse a múltiples fuentes de datos aparecen como herramientas fundamentales para sostener el crecimiento sin trasladar ese riesgo a la cartera.

Noticias Argentinas.-

Foto ilustrativa de www.rpereznet.com.ar

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