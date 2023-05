Rumbo a las PASO: ¿cómo se compone el mapa de los precandidatos presidenciales?

Las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) serán el 13 de agosto y hasta el momento no hay mayores certezas sobre los nombres que competirán finalmente por los distintos espacios políticos. A 30 días de la fecha límite que para presentar sus listas de precandidatos, tanto el Frente de Todos (FdT) como Juntos por el Cambio (JxC) deben tomar definiciones al respesto. Con la mira puesta en el sábado 24 de junio a la medianoche -cuando vence el plazo para la presentación de listas-, las renuncias a ser precandidatos presidenciales de los máximos referentes del oficialismo como el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de la oposición como Mauricio Macri, abrieron un abanico de opciones dentro de los principales coaliciones. En el FdT, hasta el momento, hay cinco precandidatos a presidente oficializados, mientras se esperan definiciones que tengan el aval del kirchnerismo, el Partido Justicialista (PJ) y del Frente Renovador, que conduce el ministro de Economía, Sergio Massa. En la danza de posibles nombres, las especulaciones partidarias señalan al ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, quien anoche publicó en sus redes sociales un spot en clave electoral. Entre las especulaciones, algunos dirigentes ven también posible la candidatura presidencial del gobernador bonaerense Axel Kicillof. De todos modos, esta chance perdió fuerza en los últimos días. Hacia el interior de la coalición oficialista sigue presente el debate entre la realización de una competencia interna en las PASO o la elección de una fórmula de consenso que contente a todos los sectores, tal como lo plantea Massa. A favor de las PASO dentro de la coalición oficialista, ya se han manifestado los precandidatos presidenciales Daniel Scioli, Agustín Rossi, Juan Grabois, Claudio Lozano y Gabriel Mariotto. En la coalición opositora Juntos por el Cambio, por el lado del PRO están lanzados a la carrera por la Casa Rosada el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, quienes irán a la PASO para dirimir esta postulación. En tanto, la Unión Cívica Radical (UCR) presenta como precandidatos presidenciales al gobernador de Jujuy y presidente del partido, Gerardo Morales, y al diputado nacional Facundo Manes. Por Encuentro Republicano Federal también confirmó su postulación presidencial el auditor General de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, desde enero, mientras que un mes después ratificó su candidatura presidencial por la Coalición Cívica su principal referente, Elisa Carrió. José Luis Espert -quien recientemente selló el ingreso de su partido, Avanza Libertad, a Juntos por el Cambio- confirmó a mediados de mayo que también peleará por una candidatura presidencial. Por el sector del peronismo federal, confirmaron su precandidatura el gobernador cordobés Juan Schiaretti, que sumó el apoyo del sector afín al economista Roberto Lavagna; y el exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtuey, que competirán en unas primarias abiertas por el mismo frente, en un espacio que aún no tiene nombre definido. Desde los partidos de izquierda, también habrá competencia interna en las PASO de agosto, dado que el Partido Obrero (PO) y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) presentaron en los últimos días una fórmula presidencial integrada por el legislador porteño Gabriel Solano y la dirigente gremial Vilma Ripoll, y exigieron un plenario de la Izquierda para decidir las demás precandidaturas dentro del Frente de Izquierda Unidad (FIT-U). Paralelamente, desde el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) proponen que la fórmula única del FIT-U esté integrada por los diputados nacionales Myriam Bregman y Nicolás del Caño. A diferencia del resto de los frentes políticos, el espacio liberal La Libertad Avanza, que lidera el diputado nacional Javier Milei, no tendrá competencia interna en las primarias abiertas debido a que llevará una única fórmula encabezada por el economista junto a la abogada y diputada Victoria Villaruel. Otros precandidatos que lanzaron su precandidatura a Presidente son el peronista Guillermo Moreno y el periodista Santiago Cuneo, quien se referencia en el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele.