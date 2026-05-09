“Vivir el Arte” volvió a demostrar que el arte transforma

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El viernes 8 de mayo se desarrolló en el Centro Cultural de Roque Pérez la muestra “Vivir el Arte”, un proyecto creado por la profesora Elina Andrea Menchaca e impulsado desde la Escuela Secundaria N°1 de Roque Pérez.

En esta edición, la propuesta convocó a más de 700 alumnos espectadores y contó con la participación de 80 bailarinas en escena. La puesta artística presentada, denominada “La Inmensidad”, fue dirigida y creada por la profesora Florencia Antoñana.

Las profesoras agradecieron el acompañamiento del Municipio de Roque Pérez, que brindó el espacio, las certificaciones necesarias para que estudiantes y docentes pudieran participar, además del apoyo para concretar toda la puesta técnica de sonido e iluminación, a través de la Dirección de Cultura a cargo de Fernando Olasagaste.

Menchaca expresó: “Tal vez hoy no alcancemos a dimensionar la importancia de este día. Pero con el paso del tiempo, cercano o no, quedará en ellos la experiencia de haber vivido el arte en su ciudad, en su escuela y junto a otros”.

Cabe destacar que este proyecto fue declarado por segundo año consecutivo de interés municipal.-

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