Fuentes del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires informaron a la Agencia Noticias Argentinas que la investigación se inició a partir de un operativo de control efectuado por oficiales de la Policía de la Ciudad, a través del que detectaron irregularidades.

En este contexto, los uniformados consultaron a la fiscalía de turno, concretaron la incautación del registro de conducir, lo sometieron a una pericia y constataron que era apócrifo.

El por entonces fiscal Néstor Maragliano, quien actualmente se desempeña como secretario general de Política Criminal del MPF porteño, ordenó una serie de medidas y los investigadores detectaron una red que captaba, elaboraba y comercializaba licencias de conducir falsas durante un año.

Miembros del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) intervinieron en las pesquisas y utilizaron la figura de «agente revelador», quien se hizo pasar por un comprador para solicitó una licencia trucha mediante un número de WhatsApp. De este modo, se llevó a cabo la compra del documento en el barrio de Parque Patricios, donde se logró la captura del vendedor, identificado como «Matías», y que cumplía un rol importante dentro de la banda delictiva.

El hombre recibía los datos personales de los interesados, ofrecía el servicio a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea, gestionaba pagos en efectivo o billeteras virtuales y coordinaba la entrega de los documentos fraudulentos.

A su vez, se llevó a cabo un allanamiento en un domicilio de Almagro, en el que se confiscaron 53 licencias de conducir apócrifas a nombre de distintas personas, cuadernos con anotaciones útiles para la investigación, así como celulares y computadoras que fueron analizadas por el CIJ y se hallaron conversaciones incriminatorias.

El implicado, por su parte, fue sentenciado a la pena de tres años de prisión en suspenso, en un juicio abreviado, por los delitos de asociación ilícita y falsificación de documentación pública y privada, mientras que deberá cumplir con distintas reglas de conducta.

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