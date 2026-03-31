VISITAS ABIERTAS AL REFUGIO CANINO DE ROQUE PÉREZ

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El Municipio de Roque Pérez invita a la comunidad a participar de las visitas abiertas al Refugio Canino.

La propuesta tiene como objetivo que vecinos y vecinas puedan recorrer el lugar, conocer el trabajo que allí se realiza y encontrarse con los animales que viven en el refugio, promoviendo la concientización sobre el cuidado responsable y el bienestar animal.

Las visitas se podrán realizar los martes, en el horario de 16:00 a 18:00 horas, en las instalaciones del Refugio Canino.

El Refugio se encuentra ubicado sobre calle Soler, a 300 metros del acceso Jorge Dalto.-

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