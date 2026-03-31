El campo anuncia inversiones, pero serán pocos los empleos a generar frente a los perdidos por la industria

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El 58% de los ganaderos tiene expectativas favorables y el 82% prevé invertir. Gran aporte a la balanza comercial, pero que no absorbe la mano de obra expulsada.

El 82% de los empresarios ganaderos consultados por CREA aseguraron que van a invertir, en campos o en vientres, porque consideran este un gran momento: ganan 59% más en cría que hace un año, y 77% en el ciclo completo, con un precio por kilo que le sacan al ternero 51% mayor en un año y hasta $833.000 por hectárea en invernada.

Los valores de la hacienda están en máximos históricos en términos reales, 75% arriba del promedio, de acuerdo con los datos de Contenidos CREA a los que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Gracias al aporte de la ganadería, el indicador integrado de expectativa para realizar inversiones regresó a terreno positivo por primera vez desde 2022.

El 58% de los empresarios ganaderos consultados tiene expectativas favorables sobre el resultado del negocio para el próximo año.

El 43% de los grupos CREA pecuarios perciben una producción forrajera actual buena, especialmente aquellos localizados en el norte de la región pampeana y el norte argentino.

Los primeros indicadores de cría muestran que el destete se mantiene según lo planificado y en general los grupos CREA esperan una mayor cantidad de terneros destetados.

La excepción se registra en Patagonia, donde se proyectan mermas.

El porcentaje promedio de cabezas en recría a pasto en empresas CREA es del 85%, con los máximos niveles registrados en las regiones Litoral Norte (97%), Norte de Buenos Aires (96%), Sudoeste y Patagonia (93%).

Por su parte, el porcentaje promedio de cabezas en recría a corral en la red CREA es del 15%.

Mala leche

En cuanto a la lechería, el 45% de los encuestados considera que el momento actual es malo para realizar inversiones, al tiempo que en el sector agrícola no se evidencia una tendencia definida ante el elevado contraste de situaciones entre las diferentes regiones productivas.

Los empresarios tamberos integrantes de la red CREA esperan seguir registrando un incremento de la producción de leche en el próximo año con niveles similares a los obtenidos en el último ejercicio.

En lo que respecta al maíz –tanto recolectado como el que se espera cosechar en función del estado del cultivo–, existen marcadas brechas regionales entre lo presupuestado y lo que efectivamente se produjo o se prevé producir, aunque a nivel nacional se prevé una producción cercana a los 60 millones de toneladas (en línea con lo estimado inicialmente). Una situación similar se registra con la soja y el girasol.

Euforia ganadera

El 76% de los ganaderos identifica oportunidades de crecimiento para su empresa, configurando uno de los niveles de optimismo más altos dentro del sector, lo cual de por sí constituye un dato alentador, si bien en un contexto más amplio de la actividad económica, junto con minería e intermediación financiera representan, los tres, el 9,2% del empleo registrado.

Las mayores pérdidas de puestos de trabajo durante el Gobierno de Javier Milei se dieron en tres sectores más generadores, como construcción, industria manufacturera y comercio, que explican un 44,7% del empleo.

De todos modos, es encomiable que el Índice de Confianza del Empresario Agropecuario (ICEA), que surge de la Encuesta SEA CREA, realizada entre el 26 de febrero y el 9 de marzo de 2026, a marzo de 2026, haya alcanzado los 70 puntos, lo que representa un incremento del 4,5% respecto de nov-25, y del 7,7% en comparación con mar-25.

De esta manera, el indicador se posiciona por encima de su promedio histórico (48) y en uno de los niveles más altos de la serie.

Noticias Argentinas.- Foto Modozeta.-

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