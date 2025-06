VIDEO: CARAVANA DE MOTOS TERMINA CON UN ADOLESCENTE FALLECIDO, VARIOS QUEBRADOS Y DAÑOS. ALGUNAS CIRCULABAN POR EL CARRIL CONTRARIO Y EMBISTIERON UN AUTO QUE CIRCULABA CORRECTAMENTE

Ocurrió en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.

Más allá de lo que se pueda opinar, las imágenes muestran claramente que varias motos circulaban por el carril contrario, a contramano y fue una de esas motos las que desencadenó todo. Porque la moto embiste al Chevrolet Corsa, que hace que su conductor pierda el control y sea chocado por otras motos.

En A24 hablan de motos robadas, no sabemos realmente si eso es así, por lo cual no compartimos esas opiniones, porque se observan la mayoría de las motos con patente, luces, espejos y a los motociclistas con sus cascos, algo que no pasa cuando circulan en motos robadas, ya que solo suelen ponerse los cascos, pero la mayoría carecen de patentes, luces y espejos.

Lo cierto es que por estas imprudencias de circular mal, un pibe de 18 años perdió la vida y varias personas sufrieron quebraduras. Las motos y el auto se arreglan, pero la vida no.

Esperamos que la Justicia estudie bien las imágenes y el conductor del auto resulte inocente, ya que él fue chocado por esa primera moto.

Como sea, un lamentable suceso.

Foto captura de video. En rojo marcamos las motos que van de contramano por el carril contrario y en verde la división de ambos carriles, segundos antes del accidente.-

——————————

La nota de A24:

El hecho tuvo lugar cerca de las 23 horas, en la zona de Antártida Argentina y avenida Fortunato de la Plaza, al suroeste de la ciudad. El saldo fue trágico: Franco Agustín Mayorano, joven motociclista de 18 años, perdió la vida tras ser trasladado al hospital interzonal. Al menos otros siete motociclistas resultaron heridos con fracturas y lesiones graves. Según testigos y videos captados por cámaras municipales y vecinos, los motociclistas circulaban a contramano e invadieron el carril del automóvil. El conductor del Corsa, un joven de 24 años que iba por su carril autorizado, fue agredido físicamente por allegados a las víctimas tras el accidente e incluso sufrió el robo de sus pertenencias. Posteriormente se presentó ante la policía; quedó libre pero enfrenta una causa penal por homicidio culposo mientras se investiga su responsabilidad. Vecinos denunciaron que estas caravanas ilegales son frecuentes en Mar del Plata y generan disturbios e inseguridad. Las convocatorias suelen organizarse por redes sociales. Autoridades locales reconocen dificultades para controlar estos eventos pese a los operativos semanales para secuestrar motos sin papeles. A24.-

Video gentileza de A24.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...