«Vidal quiere verme preso para mandarle un mensaje a todos los intendentes peronistas»

Lo aseguro el intendente de Ensenada, Mario Secco, al referirse al rechazo del pedido de eximición de prisión en la causa por los hechos en la Legislatura bonaerense del martes último.

El intendente de Ensenada, Mario Secco, aclaró que «no estoy dispuesto a aceptar una causa inventada, ya que es falsa y tiene una fuerte intencionalidad política».

En los medios y en las redes señaló además que la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, de querer verlo «preso» para «mandarle un mensaje a todos los intendentes peronistas».Afirmó ser víctima de una «persecución» por ser un jefe comunal «que se para de manos».

«La gobernadora no me puede disciplinar, no me puede condicionar. Lo mío es ideológico. No me pudieron ganar en las urnas. No me pudieron encontrar nada, me hicieron mas auditorías que al Banco Nación», consideró.

El fiscal penal de La Plata, Marcelo Romero, imputó a Secco de los delitos de coacción agravada, intimidación pública y entorpecimiento de la labor legislativa, por haber irrumpido el 14 de diciembre último, durante un cuarto intermedio, en el recinto de la Cámara de Diputados bonaerense, en La Plata.

Infonews.-