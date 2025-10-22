Ventas de autos usados suben 5,45% en septiembre

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

La Cámara del Comercio Automotor (CCA) informó que en septiembre se vendieron 171.364 vehículos usados, un 5,45 % más que en el mismo mes de 2024, cuando se comercializaron 162.515 unidades. En comparación con agosto (167.525 unidades), el crecimiento fue del 2,29 %.

En el período enero-septiembre 2025 se vendieron 1.436.656 vehículos, lo que representa un aumento del 13,84 % respecto al mismo período del año pasado (1.262.016 unidades).

Septiembre también confirmó la preferencia por el Volkswagen Gol, que encabezó las ventas con 9.313 unidades comercializadas.

Alejandro Lamas, secretario de la CCA, destacó: “Después de un agosto con ventas bajas, septiembre se convirtió en el mejor septiembre registrado, con un volumen superior a las 171.364 unidades”.

El directivo agregó que, pese a las turbulencias económicas, la gente volvió a mostrar interés en la compra de vehículos, generando un importante movimiento en las agencias del país. Además, señaló que la estabilidad de precios y la demanda de ciertos modelos fortalecieron al mercado durante el mes.

Autor: Negocios & Autopartes

Fuente: CCA

Gentileza: Taller Actual.-

Foto de portada. @ModoZeta

