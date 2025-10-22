Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

El Ejecutivo dio de baja el recorrido CABA-Bahía Blanca. La medida se enmarca en la “Emergencia Ferroviaria” decretada por el Gobierno y deja a cientos de trabajadores sin empleo en todo el país. Diecisiete trabajadores fueron despedidos y el total de cesanteados llega a casi 3 mil.

El gobierno de Javier Milei confirmó el cierre definitivo del servicio de tren de pasajeros entre Buenos Aires y Bahía Blanca, un recorrido emblemático hacia el Sur de la provincia de Buenos Aires que profundiza el ajuste en la red ferroviaria nacional.

Con esta decisión, ya suman doce las líneas de media y larga distancia que dejaron de operar desde la llegada de La Libertad Avanza al gobierno, en diciembre de 2023.

El ramal estaba suspendido desde marzo de 2023, luego del descarrilamiento de una formación cerca de Olavarría, oficializándose en las últimas horas su baja definitiva bajo el argumento de que el mal estado de las vías y los altos costos de reparación hacían inviable su continuidad.

El Gobierno decretó el adiós definitivo de otro icónico servicio ferroviario bonaerense

Estación Sud de Bahía Blanca, declarada edificio histórico de la ciudad.

La decisión se enmarca en la “Emergencia Ferroviaria” decretada en 2024, que otorga al Ejecutivo la potestad de clausurar servicios y talleres con el argumento del deterioro de la infraestructura.

La medida incluye además el cierre de la estación Bahía Blanca Sud —declarada edificio histórico—, que quedará bajo custodia de la Policía Federal, además del despido de 17 trabajadores que se suman a los más de 3.000 cesanteados en el sector desde la implementación de la emergencia.

La política de recorte ferroviario del Gobierno ya afectó a otros ramales, entre ellos el expreso Buenos Aires–Rosario, el servicio turístico Mercedes–Tomás Jofré, y los trayectos de pasajeros hacia San Luis, Pehuajó, Pinamar y Cañada de Gómez.

Gustavo Ruiz Díaz, secretario general de la Unión Ferroviaria, aseguró a La Nueva: «Cierre definitivo es una forma de decir, ya que hay trabajadores. El gobierno nacional te hace creer que reduce el personal, pero gente de mecánica y de infraestructura está dentro de la estación, trabajando, y tienen que ir a marcar como si fueran a trabajar todos los días sin un servicio, porque no lo van a restituir».

Otros recorridos que dijeron adiós

En un contexto donde el tren es una respuesta económica, la política de ajuste ferroviario impulsada por la gestión libertaria alcanzó a otros ramales: el tren expreso entre Buenos Aires y Rosario, suprimido en mayo de 2024 sin explicaciones oficiales; el servicio turístico Mercedes–Tomás Jofré del Belgrano Sur, interrumpido tras el derrumbe de un puente; y los servicios de pasajeros hacia San Luis, Pehuajó, Pinamar y Cañada de Gómez, entre otros. En varios de estos casos, las suspensiones se justificaron por “baja demanda” o “costos de mantenimiento elevados”.

