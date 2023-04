Una obra necesaria para la gente en Roque Pérez

En la avenida Perón, frente a la Casa de Juancito Sosa (Perón) en Roque Pérez, se llevará a cabo una obra fundamental y necesaria para mejorar la calidad de vida de mucha gente. Esto demuestra el grado de sensibilidad de un gobierno, que no deja de pensar en las cosas primordiales para su pueblo, más allá de intereses políticos.

Hay gente que se pregunta ¿por qué no utilizan el dinero en obras necesarias?, pero desde el gobierno seguramente están convencidos que se trata de una obra fundamental para el futuro de esta localidad y que “ahora” es el momento de ejecutarla.

¿Acaso hay algún otro problema en Roque Pérez que deba ser prioridad antes que esta obra?.

El pueblo de Roque Pérez necesita esta obra, porque ya hay viviendas, cloacas, iluminación, gas natural, buena recolección de residuos, ordenamiento del tránsito, se terminó el problema de los perros callejeros, etc., etc.. Está todo bien porque el gobierno apenas lleva casi 12 años (3 mandatos seguidos) y están al tanto de las necesidades del pueblo, se la pasan hablando con la gente, no solo hablan dentro de su círculo de aplaudidores, ellos dialogan con todo el mundo y por eso saben lo que la gente necesita.

Además, solo se invertirán nada más que 195.146.882,06. Apenas un poquito más de 195 millones de pesos, que no alcanzarían para otra cosa.

Las chapas y las maderas nuevas con las que se cerró el predio donde va a ser esta obra, quedan muy lindas. ¿Acaso se necesitaban para otra cosa? , y ¿acaso importa de dónde venían?.

En una localidad sin ningún tipo de problemas, la obra es una maravilla y hay que felicitar a los genios que la idearon y que decidieron iniciarla en un año de elecciones.-