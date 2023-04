Kicillof visitó la Séptima y recorrió dos municipios

El Gobernador recorrió Bolívar y 25 de Mayo. Entregó escrituras de viviendas, ambulancias y recorrió obras.

El Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, tuvo una agenda cargada y recorrió la Séptima Sección electoral. Visitó Bolívar y 25 de Mayo para continuar con la entrega de escrituras de viviendas, recorrer obras de infraestructura, entregar ambulancias y continuar con el proceso de cierre de basurales a cielo abierto.

Primero, el mandatario bonaerense recorrió Bolívar, donde no solamente entregó 122 títulos de vivienda para continuar con el programa “Mi escritura, mi casa”, sino que también recibió el respaldo del intendente local, Marcos Pisano, para conseguir la reelección como Gobernador Bonaerense.

Durante su discurso, Pisano manifestó: «Como intendente de Bolívar te voy a hacer un pedido que tiene que ver con lo político, quiero que sigas siendo el gobernador por los próximos 4 años en la provincia de Buenos Aires».

Además, Pisano cuestionó a quienes critican y “permanentemente ponen palos en la rueda”. El intendente retrucó y aseguró que esas piedras “las agarramos para seguir construyendo más viviendas, más asfalto, más gas con el acompañamiento de la Provincia».

Luego Kicillof tomó el micrófono y expresó: “Hoy estamos reconociendo seguridad jurídica de la que muy pocos hablan: la de 122 familias de trabajadores y trabajadoras que habían accedido a la vivienda propia con mucho esfuerzo y que esperaron por sus escrituras durante muchos años”.

En esta ocasión, la entrega de escrituras fue destinada a vecinos de los barrios Las Manzanitas, Liga de Amas de Casa, y Zorzales. Además, se otorgó al municipio una escritura para regularizar un barrio de Urdampilleta. El mandatario celebró que durante su gestión se alcanzaron las 77 mil escrituras en toda la Provincia.

También inauguraron el nuevo edificio del Laboratorio de Biología Molecular Bolívar (LABBO), y entregaron una ambulancia para fortalecer la gestión de emergencias en el Municipio. Luego recorrieron los avances de la obra de reacondicionamiento del sistema de agua potable.

Horas más tarde, Kicillof visitó 25 de Mayo y entregó netbooks junto al intendente, Hernán Ralinqueo, para la continuidad del Conectar Igualdad Bonaerense. Los estudiantes de la localidad de la Séptima Sección recibieron un total de 260 computadoras y recorrieron las obras finalizadas en el jardín de infantes 903, en el marco del programa Escuelas a la Obra.

Durante su discurso, el mandatario volvió a cuestionar la meritocracia: “El mérito, el esfuerzo, el sacrificio, todo eso que nos dicen, para mi tiene una trama. Es cierto que tiene que haber un premio al sacrificio y al esfuerzo, yo comparto eso. Lo que digo es que si las oportunidades son distintas, después es muy difícil decir que toda la cuestión es decir que ustedes no se esforzaron. Porque no es lo mismo tener una computadora, que no tenerla”.

Cabe destacar que el mandatario provincial no visitó Roque Pérez, solo estuvo en Bolívar y en 25 de Mayo.-

Nota y fotografía gentileza de Revista La Tecla.-