Un narco brasileño se operó los pómulos para escapar, pero fue capturado en Villa Crespo

Un narco brasileño que estaba prófugo de la Justicia de su país se operó los pómulos para para desapercibido y no ser reconocido, pero fue capturado en el barrio porteño de Villa Crespo. El sujeto está acusado de integrar una organización dedicada a la distribución y venta de estupefacientes.

Efectivos de la Dirección General de Cooperación Policial Internacional de la Policía Federal Argentina, a requerimiento de la O.C.N. – Brasilia, capturaron en las últimas horas a un ciudadano brasileño acusado de tráfico de drogas a gran escala.

El detenido era buscado por el Poder Judicial de Brasil por integrar una banda narco dedicada a la distribución y venta de estupefacientes en todo el territorio natal.

En la causa se detalla que el sujeto actuaba como nexo clave para concretar la compra mayorista de drogas, que luego eran provistas al Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Terceiro Comando Puro (TCP), dos de las organizaciones más peligrosas de ese país y de América Latina.

El acusado se encontraba prófugo de la Prisión Industrial Esmeraldino Bandeira desde 2023 y adeudaba una condena de 14 años por asociación ilícita y tráfico de drogas.

Ante la presunción de que el condenado se encontraba en la Argentina, se inició un intercambio de información entre Interpol Brasil y la Unidad de Apoyo a las Investigaciones sobre Prófugos (FIS).

Esto permitió la identificación de los vínculos familiares y amistades que frecuentaba el buscado, por lo que, a partir de ello, se obtuvo una lista de posibles domicilios donde podría ocultarse en el país.

Un dato que sumaron las autoridades es que el prófugo se había sometido a una cirugía plástica en los pómulos para dificultar su identificación.

Sin embargo, con las tareas investigativas, se determinó que el involucrado entrenaba artes marciales mixtas en un gimnasio del barrio porteño de Villa Crespo. Asimismo, los seguimientos permitieron establecer que residía con una mujer, también brasileña, en Palermo.

Finalmente, con todas las pruebas reunidas, se implementó un operativo en Villa Crespo, donde fue localizado y detenido sobre la calle Beláustegui al 400.

