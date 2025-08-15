EL CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS EN ROQUE PÉREZ INICIARÁ ESTE SÁBADO 16

La Dirección de Bromatología del Municipio de Roque Pérez, a cargo de Pablo Díaz, informa que se llevará a cabo un nuevo Curso de Manipulador de Alimentos, destinado a comerciantes, trabajadores del rubro alimenticio y al público en general.
El curso se dictará de manera presencial, los días sábados en las instalaciones de Punto Digital (Alem 1243). Si bien estaba previsto su inicio para el 9 de agosto, la fecha ha sido modificada y dará comienzo el próximo sábado 16 de agosto a las 8:00 horas.
Este curso es fundamental para quienes manipulan productos destinados al consumo humano, ya que brinda conocimientos esenciales en higiene y seguridad alimentaria.
Quienes deseen inscribirse deberán enviar los siguientes datos vía WhatsApp:
• Nombre y apellido
• Número de teléfono
• DNI
Teléfono de contacto: 2227 546996
Cupos limitados.
Posteriormente se informará el listado de participantes seleccionados.-
