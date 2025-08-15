EL CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS EN ROQUE PÉREZ INICIARÁ ESTE SÁBADO 16

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

La Dirección de Bromatología del Municipio de Roque Pérez, a cargo de Pablo Díaz, informa que se llevará a cabo un nuevo Curso de Manipulador de Alimentos, destinado a comerciantes, trabajadores del rubro alimenticio y al público en general.

El curso se dictará de manera presencial, los días sábados en las instalaciones de Punto Digital (Alem 1243). Si bien estaba previsto su inicio para el 9 de agosto, la fecha ha sido modificada y dará comienzo el próximo sábado 16 de agosto a las 8:00 horas.

Este curso es fundamental para quienes manipulan productos destinados al consumo humano, ya que brinda conocimientos esenciales en higiene y seguridad alimentaria.

Quienes deseen inscribirse deberán enviar los siguientes datos vía WhatsApp:

• Nombre y apellido

• Número de teléfono

• DNI

Teléfono de contacto: 2227 546996

Cupos limitados.

Posteriormente se informará el listado de participantes seleccionados.-

