Duatlón Cine Club Colón en Roque Pérez, continúa abierta la inscripción

La Dirección de Deportes y Recreación del Municipio de Roque Pérez, a cargo de Horacio Tossi, informa que sigue abierta la inscripción para participar del Duatlón Cine Club Colón, que se desarrollará el domingo 24 de agosto.
La competencia tendrá su largada a las 11 horas desde el Cine Club Colón, ubicado en el tradicional paraje La Paz Chica de Roque Pérez.
Cabe destacar que esta actividad sumará puntaje para las Olimpiadas Municipales, siendo una oportunidad más para que las y los participantes sumen puntos representando a sus áreas.-
https://docs.google.com/forms/d/1PhjXWDVvmnLicTP3Gr8AATsZZ3y6CaxCH_F8CRSk52I/edit?pli=1
