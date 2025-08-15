Temu, Shein, etc.: Alerta para compras online: ARCA establece nuevos requisitos

Nuevos requisitos de ARCA para comprar en Shein La confusión se generó después de que un informe de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), con datos del INDEC y del Banco Central, revelara que entre enero y mayo de este año los argentinos gastaron más de 1.572 millones de dólares en indumentaria comprada en el exterior.

A partir de esos números, comenzaron a circular publicaciones que afirmaban que ARCA iba a imponer nuevas restricciones para frenar el ingreso de productos de plataformas como SHEIN o Temu.

Entre los rumores más difundidos, se decía que la agencia bloquearía pedidos si el comprador no confirmaba la operación en la sección de Envíos Postales Internacionales del Correo Argentino. Sin embargo, el organismo aclaró que no existen modificaciones en el sistema vigente y que las compras por courier continúan funcionando bajo las mismas pautas que hasta ahora.

¿Quiénes se ven afectados por las nuevas medidas? Quienes realizan pedidos a tiendas virtuales del exterior deben asegurarse de cumplir únicamente con estas condiciones: El envío puede incluir un máximo de tres unidades idénticas por tipo de producto.

Los artículos deben ser para uso personal y no con fines de reventa.

El paquete no puede superar los 50 kilogramos de peso.

El valor total de la compra no debe exceder los 3.000 dólares estadounidenses. Lejos de las restricciones que circulaban en redes, ARCA confirmó que el sistema de compras internacionales sigue sin cambios. Esto garantiza que quienes utilizan SHEIN, Temu u otras plataformas extranjeras puedan continuar comprando con tranquilidad, sin trámites adicionales ni bloqueos inesperados. Gentileza de MinutoUno.- Imagen de portada: La APP Temu.-

