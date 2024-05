ÚLTIMA SEMANA DE LA FERIA DEL LIBRO EN CABA

Entrega del Premio FEL

Con un jurado integrado por la mexicana Guadalupe Nettel y los argentinos Betina González y Federico Jeanmaire, el martes 7 de mayo, a las 17h, se llevará adelante la

sexta edición de los Premios del Concurso Literario de la Fundación El Libro. Sala Domingo Faustino Sarmiento, Pabellón Blanco.

La Palabra Indígena. Diálogo con Escritoras y Escritores Originarios

Por primera vez en la Feria se realiza este encuentro que busca hacer foco en la

producción literaria de nuestras voces originarias. Un merecido y tardío reconocimiento a

los autores y autoras de nuestro continente. El ciclo es coordinado por Fabián Martínez

Siccardi, Diego Antico y Fiona Martínez y se va a realizar del 8 al 10 de mayo en la Sala

Alfonsina Storni, Pabellón Blanco.

Lisboa, ciudad cultural e invitada de honor de la 48ª Edición de la Feria Internacional

del Libro, continúa presentando su oferta de actividades destacadas para disfrutar de la

cultura portuguesa.

Otras actividades destacadas de la semana

MARTES 7 DE MAYO

14:30 El Libro antes del libro: “Naturaleza oral y manuscrita de los textos

premodernos”. La centralidad del texto en el variado campo de las humanidades es

innegable. La dimensión textual atraviesa todas las modalidades de comunicación, aun

las que privilegian lo audiovisual o la pura imagen en el entorno digital.

Participa: Dr. Leonardo Funes

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Domingo Faustino Sarmiento

16:00 Macedonio a escena. Los escritos de Macedonio Fernández y aún el enigmático

personaje creado a coro por sus amigos y él mismo, poseen una gran potencia teatral

casi inexplorada. Una incursión en el mundo de Macedonio con perspectiva teatral.

Participa: Vicente Muleiro. Actores: Sergio Baratucci y Juan W. Astorga.

Presenta: Miguel Gaya

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Pabellón Amarillo

17:00 Entrevista a Leonardo Valente.

Participan: Leonardo Valente, Jean Cândido

Presenta: Nicolás Colfer

Organiza: Embaixada do Brasil

Sala: Orgullo y Prejuicio: Espacio de Diversidad Sexual y Cultura

Pabellón: Pabellón Ocre

18:30 Ciencia Ficción Travesti: presentación y charla con Claudia Rodriguez (Chile)

Participa: Claudia Rodriguez

Presenta: Marilina Winik y Natalia Ortiz Maldonado

Organiza: Hekht

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Pabellón Amarillo

19:00 Presentación del libro “Para ser humanos” (Marea, 2024). En tiempos de

individualismo extremo, violencia y negacionismo, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel

de la Paz, reflexiona sobre la necesidad de la igualdad social, la búsqueda de la paz y la

recuperación de la esperanza.

Participan: Adolfo Pérez Esquivel, Pablo Melicchio e invitados especiales

Presenta: Constanza Brunet

Organiza: Editorial Marea

Sala: Adolfo Bioy Casares

20:30 Lanzamiento oficial de la «Caja de Autores Venezolanos en Argentina».

Participan: Escritores del Colectivo de Autores Venezolanos en Argentina: Orlando

Alfonzo, Alicia Chavez, Osjanny Montero, Sara Jimenez Molina, Egla Durán, Gabriel

Urrutia, Verónica Otero, Andreína Valery, Laura Acevedo, María Martinez, Dayvi Castellano

Presenta: Orlando Alfonzo

Organiza: Autores Venezolanos en Argentina

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Pabellón Amarillo

MIÉRCOLES 8 DE MAYO

16:00 Alicia en el país de las maravillas, una selección literaria de la mágica María Elena

Walsh y otras expresiones del folclore infantil se fusionan en esta propuesta de narración

para luego diseñar el propio té literario. Por Valeria Rodriguez. De 5 a 12 años.

Participa: Valeria Rodriguez.

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Taller – Zona Infantil

Pabellón: Pabellón Amarillo

16:00 Presentación del libro «Poliedro», segundo premio del Certamen Literario

Fundación El Libro 2023.

Participa: El autor paraguayo Sebastian Ocampos y la jurado del premio María Rosa Lojo.

Organiza: Editorial Y

Sala: Adolfo Bioy Casares

Pabellón: Pabellón Blanco

17:30 Presentación del libro «Sucedió en tu cabeza» de Alejandro Rozitchner.

Participa: Alejandro Rozitchner

Organiza: Galerna

Sala: Adolfo Bioy Casares

Pabellón: Pabellón Blanco

18:30 De los libros a la pantalla: Viajes en el tiempo en la cultura pop: A casi 130

años de la publicación de “La máquina del tiempo de H.G.Wells, 40 años de Volver al

Futuro y a cinco años de Avengers:Endgame, ¿Por qué los viajes en el tiempo siguen

generando pasión en las audiencias? Cuál es la fascinación que tiene el arte por el

tiempo, sus variantes, sus paradojas y sus contradicciones. En esta charla entre Paul

Noguerol (del podcast “La guía Falopa del Espacio-tiempo “), Leticia Bellini (“Por el largo

camino”, podcasts sobre Doctor Who, y otros podcasts de la productora Héroe) y José

Argañaraz (Redactor de PopCon, y podcast “Soñando despiertos”, sobre The Sandman)

hablamos sobre las diferentes formas que ha tenido la cultura pop para lidiar con la

cuarta dimensión.

Participan: Paul Noguerol, Leticia Bellini y José Argañaraz

Organiza: Paul Noguerol

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Pabellón Amarillo

19:00 Presentación de «Mundo», el libro de cuentos de la trilogía «Fragmentos de

futuro».

Participa: Juan Solá

Organiza: Editorial Sudestada

Sala: Julio Cortázar

Pabellón: Pabellón Amarillo

19:00 Concepción del mundo: la imaginación de Copi. La guerra de las mariconas

(originalmente La guerre des pédés) es una novela de Copi publicada en 1982. A lo largo

de cuatro capítulos, seguimos las desventuras de una marica cuya inconformidad y

miseria, por momentos, rozan el colmo de la misantropía. La joven investigadora Lucía

Cytryn (UNTREF) intentará sacar respuestas de dos locas expertas en Copi: Daniel Link y

Germán Garrido.

Participan: Lucía Cytryn, Daniel Link, Germán Garrido.

Presenta: Nicolás Colfer

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Orgullo y Prejuicio: Espacio de Diversidad Sexual y Cultura

Pabellón: Pabellón Ocre19:30 Desbordar los pupitres: sin pedagogía gorda no hay ESI.

Participan: Laura Contrera, Iris Luz Ortellao, Ana Florencia Cararo Funes, José Nuñez

Presenta: Verónica Diz

Organiza: editorial Madreselva

Sala: Zona Explora

Pabellón: Pabellón Amarillo

JUEVES 9 DE MAYO

14:00 XX Jornada de Derecho de Autor en el mundo editorial.

Organiza: CADRA

Sala: Victoria Ocampo

Pabellón: Pabellón Blanco

14:30 Taller: «Herramientas de accesibilidad para personas ciegas, desde el braille

al semáforo sonoro». De 9 a 12 años.

Participa: Matilde Vida

Organiza: Bianca Ediciones

Sala: Taller – Zona Infantil

Pabellón: Pabellón Amarillo

16:00 Construcción de entornos laborales con perspectiva de género.

Participan: Dora Barrancos, Paula Bodnar, Genoveva Ferrero, Verónica González y

Aluminé Moreno

Organiza: Editorial Jusbaires

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Pabellón Blanco

16:00 Burundi, los cuentos de Pablo Bernasconi. Un taller para jugar y crear de la

mano de Los cuentos de Pablo Bernasconi junto a Nanucuentos. De 5 a 9 años.

Participa: Pablo Bernasconi

Organiza: Catapulta

Sala: Taller – Zona Infantil

Pabellón: Pabellón Amarillo

18:30 Desvíos de lo cosmopolita. Desde artistas musicales, series de televisión, la

literatura hasta organizaciones LGBTQ que trascienden las fronteras nacionales, ¿cómo

caracterizar el entramado transnacional de las disidencias sexogenéricas

contemporáneas? ¿Hasta qué punto nos sirven términos como internacionalismo o

cosmopolitismo, globalización o hasta planetariedad para dar cuenta de un conjunto de

afinidades, solidaridades, afectos y artefactos culturales que circulan entre sujetos y

comunidades que no se ajustan a la cisheteronormatividad? En esta mesa conversarán

Daniel Link, Gabriel Giorgi, Malena Low y Germán Garrido, especialista en el tema y autor

del reciente libro La Internacional del Pecado, para poner el foco allí y explorar abordajes

críticos y teóricos sobre posibles desvíos de lo cosmopolita en autores como María

Moreno, Copi y Néstor Perlongher, entre otrxs.

Participan: Daniel Link, Gabriel Giorgi, Malena Low y Germán Garrido

Presenta: Carolina Rolle y Javier Gasparri

Organiza: Beatriz Viterbo

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Pabellón Amarillo

19:00 XIV Jornada Ferial de Microficción: Lecturas de microficcionistas de todo el país

y del extranjero, algunas presenciales y otras en video y, eventualmente, muestras de

géneros brevísimos dramáticos, audiovisuales y musicales.

Participan: Presenciales: Ana María Shua, Luisa Valenzuela, Eduardo Gotthelf, Jaime

Muñoz Vargas (México), Dina Grijalva (México), Laura Nicastro, Rocco Laguzzi, Leo

Mercado, Carolina Fernández, Omar Ochi, Paola Vicenti, Romina Abramovich, Marita

Pilán. En pantalla: Julia Otxoa (España), Liliana Massara (Argentina), Roberto Abad

(México), Ginés Cutillas (España), Manu Espada (España), Eduardo Berti (Argentina), Beto

Benza (Perú), Paola Tena (México).

Presenta: Raúl Brasca y Martín Gardella

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Julio Cortázar

Pabellón: Pabellón Amarillo

19:30 Los nietos te cuentan cómo fue. Cómo comunicar a los jóvenes nuestro pasado

histórico. En esta actividad, las autoras, Mariana Zaffaroni Islas (nieta recuperada) y

Analía Argento, así como la ilustradora, Sabrino Gullino Valenzuela Negro (también ella

nieta recuperada gracias al trabajo iniciado por las Abuelas de Plaza de Mayo), cuentan

cómo escribieron «Los nietos te cuentan cómo fue» (Marea, 2023), el libro en el que

transmiten el testimonio de 13 nietos recuperados a los jóvenes lectores.

Participan: Analía Argento, Mariana Zaffaroni Islas, Sabrina Gullino Valenzuela Negro

Presenta: Marea Editorial

Organiza: Marea Editorial

Sala: Zona Explora

Pabellón: Pabellón Amarillo

19:00 MESA | ¿SOBRE QUÉ ESCRIBEN LAS MUJERES? ¿Aún existen temas

femeninos? ¿Aún existe la expectativa de que las mujeres lloren por amores no

correspondidos o todo terminó con Simone de Beauvoir? Seis autoras portuguesas

hablan sobre lo que han escrito: historias de violencia, lucha, sufrimiento, aprendizaje,

memória y ausencia.

Participan: Ana Claudia Santos, Susana Moreira Marques, Isabela Figueiredo y Joana

Bértholo

Organiza: Lisboa, Ciudad Invitada de Honor

Sala: Tulio Halperín Donghi

Pabellón: Pabellón Amarillo

20:00 La reconocida cineasta Albertina Carri presenta sus artilugios narrativos en

una conversación inédita sobre el arte de componer ficciones sobre sí misma.

Participan: Albertina Carri, Inés Ripari, Paloma Nicoletti

Presenta: Nicolás Colfer

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Orgullo y Prejuicio: Espacio de Diversidad Sexual y Cultura

Pabellón: Pabellón Ocre

20:30 CONCIERTO EXPRESSO TRANSATLÂNTICO. RESSACA BAILADA Un viaje

musical entre las influencias de la tradición portuguesa y las sonoridades

contemporáneas. La banda ilustra musicalmente sus vivencias en una Lisboa

cosmopolita y multicultural, haciendo la guitarra portuguesa el personaje principal de sus

temas.

Participan: Gaspar Varela, Sebastião Varela, Rafael Alexandre, Tiago Martins, José Cruz

Organiza: Lisboa, Ciudad Invitada de Honor

Sala: José Hernández

Pabellón: Pabellón Rojo

VIERNES 10 DE MAYO

14:15 La Coleccionista de Palabras: Teatro de Títeres. Alelí entre vocales y

consonantes nos cuenta la historia de cómo su Abeula se convirtió en coleccionista de

palabras. Por Iara Sarmiento. De 5 a 12 años.

Participa: Iara Sarmiento.

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Carlos Gorostiza

Pabellón: Pabellón Amarillo

14:30 Alicia en el país de las maravillas, una selección literaria de la mágica María

Elena Walsh y otras expresiones del folclore infantil se fusionan en esta propuesta

de narración para luego diseñar el propio té literario. De 5 a 12 años

Participa: Valeria Rodriguez.

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Taller – Zona Infantil

Pabellón: Pabellón Amarillo

16:00 Taller de guión y narrativa de historieta. Taller sobre guión y narrativa de

historieta, con un enfoque práctico, con el objetivo de crear un guión en el lapso del taller.

Participa: Emiliano Maitía – Santiago Sánchez Kutika

Presenta: Santiago Sánchez Kutika

Organiza: Hotel de las ideas tienda

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Pabellón Amarillo

16:00 Presentación Una lectora de provincia, de María Teresa Andruetto. La lectura y

la escritura están en todas partes y en todas las épocas de la vida de María Teresa

Andruetto. Una lectora de provincia se suma a nuestra colección Lector&s, en la que

cada libro recorre el camino literario de la vida de un/a escritor/a. Junto con Graciela

Batticuore, directora de la colección, la autora presentará su último libro en la Feria

Internacional del Libro de Buenos Aires.

Participa: María Teresa Andruetto ; Graciela Batticuore

Presenta: Graciela Batticuore

Organiza: Fundación El Libro / Ediciones Ampersand

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Pabellón Amarillo

17:00 «Borges para Centennials» el mundo Borges se entrelaza con el mundo

Marvel.Espectáculo unipersonal para adolescentes y chicos de colegio secundario.

Participa: Daniel Mecca.

Organiza: Zona Futuro

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Pabellón Amarillo

17:30 Presentación de «Mariposas amarillas y los señores dictadores. América Latina

narra su historia» de Michi Strausfeld, una de las expertas en literatura latinoamericana

más reconocidas del mundo. La autora analiza en este espléndido libro las ideas y

prejuicios que han atravesado a lo largo de más de quinientos años la historia del

continente.

Participa: Sergio Olguíny Patricia Kolesnicov

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Pabellón Amarillo

17:30 Tarde de cuentos. La cuentacuentos Verónica Álvarez Rivera contará tres

cuentos: Escalera Tobogán, Mi vergüenza y Que vuelva el sol. De 2 a 9 años.

Organiza: La Brujita de Papel

Sala: Cuenta cuentos – Zona Infantil

Pabellón: Pabellón Amarillo

18:30 Charla con Pablo Manicini, autor de Off the record: las historias y secretos del

mundo periodístico corporativo según la experiencia del autor en varios medios (desde

Infobae hasta The Washington Post).

Participa: Pablo Mancini y Guillermo Culell. Modera: Silvia Ramírez Gelbes.

Presenta: Emilio Jurado Naón

Organiza: Ampersand

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Pabellón Amarillo

18:30 Día de la Provincia de Salta. Premiación de Ganadores del Concurso Literario

de Salta.

Participan: Autoridades, ganadores del concurso literario, festival internacional de poesía

Presenta: Mariana Marocco

Organiza: Secretaría de Cultura Salta

Sala: Julio Cortázar

Pabellón: Pabellón Amarillo

19:00 Presentación del libro «No callarás» de Thelma Fardin.

Participa: Thelma Fardin

Organiza: Galerna

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Pabellón Amarillo

19:00 Alianzas transfeministas más que nunca ¿Por qué hablar de transfeminismo?

¿En que están las relaciones entre movimiento lgbtiq+ y los feminismos? ¿Cómo

construimos juntes en este contexto político? Experiencias, debates y proyecciones de la

mano de Las 12 de Página /12.

Participan: Marta Dillon, Flor Monfort

Presenta: Nicolás Colfer

Organiza: Las 12

Sala: Orgullo y Prejuicio: Espacio de Diversidad Sexual y Cultura

Pabellón: Pabellón Ocre

19:00 Presentación de la novela «Nuestras madres», de Gemma Ruiz Palà,

publicada por la editorial Consonni. Las presentadoras conversarán con la autora, que

se encuentra de visita en la Argentina, sobre esta obra que cuenta, con agradecimiento,

admiración y un alegre desparpajo feminista, la historia de una generación de mujeres

que libró una lucha en sordina contra el patriarcado.

Participan: Tamara Tenenbaum, Hinde Pomeraniec y la autora, Gemma Ruiz Palà

Organiza: Consonni

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Pabellón Amarillo

20:00 Movie Night – Primer ciclo de proyección de cortos y videominutos

relacionados a la tecnología y la literatura

Organiza: El Obrador

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Pabellón Amarillo

20:30 Corazón delator. Ficciones entre lo íntimo y lo público.

Participan: Luciana De Luca, Valentina Vidal, Cecilia Szperling, Veronica Boix y Paula

Pérez Alonso

Presenta: Patricia Kolesnicov

Organiza: Grupo Planeta

Sala: Adolfo Bioy Casares

Pabellón: Pabellón Blanco

20:30 Olga Wornat y Miriam Lewin presentan Putas y guerrilleras.

Participa: Dora Barrancos. Lula Bertoldi participará con canciones al cierre.

Organiza: Grupo Planeta

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Pabellón Amarillo

20:30 Concierto de Gaspar Varela.

Participa: Gaspar Varela y Sebastião Varela

Organiza: Lisboa, Ciudad Invitada de Honor

Sala: Julio Cortázar

Pabellón: Pabellón Amarillo.

Gentileza Fundación El Libro.-

Foto Carlos Zampini (foto del sábado 4/5/24).-