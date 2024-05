«Fue una pavada»: la respuesta de Adorni a la denuncia de UxP sobre el texto de la Ley Bases que se envió al Senado

El vocero presidencial admitió que hubo un error de tipeo y prometió que será subsanado en el transcurso de la jornada.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, hizo eco de las denuncias del bloque de Unión por la Patria en el Congreso por un supuesto cambio de proyecto de la Ley Bases que ingresó a la Cámara de Senadores, y admitió “errores de tipeo”.

“Entiendo que hubo un error de tipeo que eso significó algunas diferencias en algunas palabras”, planteó el funcionario nacional en la habitual conferencia de prensa.

Tras la denuncia del jefe de bloque peronista de la Cámara de Diputados, Germán Martínez, Adorni aseguró que se “está subsanando” y prometió que estará resuelto en el transcurso del día.

“Va a ser un tema menor, administrativo. De lo fino del proceso no lo tengo, no soy muy ducho. Fue una pavada, no hacía al fondo de la cuestión y la están subsanando para que no haya diferencias”, completó al respecto.

A través de sus redes, Martínez sostuvo que “el texto que se comunicó al Senado tiene diferencias con lo que votaron las y los diputados en el recinto”, y planteó: “Eso no puede pasar. Y es motivo de nulidad”.

“Pedimos formalmente que se deje sin efecto la comunicación realizada al Senado”, concluyó sobre el tema.