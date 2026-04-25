“Entre las medidas adoptadas se encuentra la readopción del protocolo de inyección letal utilizado durante la primera administración de Trump”, declaró el Departamento de Justicia en un comunicado este viernes. Esto incluye “ampliar dicho protocolo para incluir métodos de ejecución adicionales, como el pelotón de fusilamiento, y agilizar los procesos internos para acelerar los casos de pena de muerte”, reportó la cadena CNN y supo la Agencia Noticias Argentinas.

Bajo la presidencia de Joe Biden, el Departamento de Justicia “revirtió gran parte del trabajo realizado durante el primer mandato del presidente Donald Trump en relación con la expansión de la pena de muerte en casos federales, una política que el Departamento de Justicia había estado desmantelando”, dice el informe.

“La administración anterior incumplió su deber de proteger al pueblo estadounidense al negarse a perseguir y aplicar la pena máxima contra los criminales más peligrosos, incluidos terroristas, asesinos de niños y asesinos de agentes del orden”, afirmó el secretario de Justicia interino,Todd Blanche, en un comunicado emitido este viernes.

“Bajo el liderazgo del presidente Trump, el Departamento de Justicia vuelve a hacer cumplir la ley y a solidarizarse con las víctimas”, indica.

El Departamento también busca “agilizar el proceso para solicitar sentencias de muerte” y reducir el número de años que transcurren entre la condena y la ejecución, según indica el anuncio.

En las próximas semanas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos planteará tomar medidas adicionales como “considerar una norma que faculte a los estados para agilizar la revisión federal de hábeas corpus en casos de pena capital. De adoptarse, esta norma reduciría en años el período entre la condena y la ejecución en los casos de pena capital estatales”, indica.

Además, publicar una propuesta de norma que prohíba a los reclusos condenados a muerte “presentar peticiones de clemencia, y que impida a la Oficina del Abogado de Indultos considerar dichas peticiones, hasta que las decisiones judiciales en la apelación directa del recluso y en su primer recurso colateral sean definitivas”.

Cinco estados permiten la ejecución por pelotón de fusilamiento para aquellos condenados a la pena capital que han agotado su proceso de apelación.

En marzo, un hombre de Carolina del Sur, condenado por un doble asesinato, se convirtió en la cuarta persona en ser ejecutada por un pelotón de fusilamiento desde la década de 1970.

Noticias Argentinas.-