Roque Pérez: investigan una denuncia falsa por robo de vehículo y detienen a un hombre por amenazas

Durante la madrugada del viernes 24, un aviso sobre el presunto robo de un automóvil en la intersección de las rutas 30 y 205 movilizó a las autoridades locales. Tras tomar contacto con el propietario del vehículo, un hombre mayor de edad oriundo de Liniers, se recabó información y se desplegó un operativo en la zona y sus alrededores con apoyo de distintas dependencias.

Sin embargo, con el correr de las horas y luego de ampliar la declaración del denunciante, se determinó que el hecho no había ocurrido como había sido informado. Ante esta situación, tomó intervención el titular de la Ayudantía Fiscal local, Luciano Di Grazia, quien dispuso imputar al propietario por realizar una denuncia falsa y ordenó el secuestro del automóvil, un Audi A3 negro.

Por otra parte, en la mañana del mismo viernes, y en cumplimiento de una orden emitida por la jueza de Garantías N° 7 de Saladillo, Patricia Altamiranda, se concretó la detención de Juan Alberto Presidente, de 58 años y domiciliado en Roque Pérez, en el marco de una causa por amenazas. Tras cumplirse los pasos correspondientes, el hombre fue trasladado a sede judicial en Saladillo y posteriormente alojado en una dependencia policial.

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