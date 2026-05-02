Trump rechaza la propuesta de paz de Irán y advierte sobre sanciones en el Estrecho de Ormuz

A pesar de que más temprano Donald Trump asegurara este viernes en el Congreso estadounidense que “las hostilidades con Irán han cesado”, el conflicto parece estar lejos de terminar. Así el escenario internacional enfrenta una escalada de incertidumbre.

El mandatario estadounidense expresó, durante una cena privada del Forum Club en Florida, su descontento con la reciente propuesta de paz de Teherán, bajo el argumento de que las autoridades iraníes solicitan condiciones imposibles de conceder por parte de su administración. Trump advierte contra un fin apresurado de las hostilidades, señalando que una resolución superficial solo garantiza que el problema resurja en un plazo de tres años.

El peaje en el Estrecho de Ormuz

En el plano económico y logístico, la Casa Blanca endurece su postura sobre la navegación en el Estrecho de Ormuz. Washington advierte que cualquier embarcación que efectúe pagos de peajes o tasas a Irán para transitar por dicha vía corre el riesgo de enfrentar sanciones severas por parte de los Estados Unidos. Esta restricción busca asfixiar las fuentes de financiamiento iraníes, aunque genera una fuerte presión sobre el comercio marítimo global.

La estrategia militar del presidente Trump, sin embargo, enfrenta cuestionamientos internos. Una reciente encuesta de Washington Post-ABC-Ipsos revela que el 61% de los ciudadanos estadounidenses considera erróneo el uso de la fuerza militar contra Irán.

En paralelo, China interviene en la discusión diplomática a través de su embajador ante la ONU, Fu Cong, quien califica como «crucial» que el alto el fuego entre la coalición de Estados Unidos e Israel frente a Irán se mantenga vigente. El funcionario chino anticipa que el bloqueo de Ormuz será el tema prioritario en la agenda cuando Trump visite China a finales de este mes.

La situación en el Líbano

Mientras la diplomacia se tensa en el Golfo, la situación en el sur del Líbano es crítica. El presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, denuncia que el cese al fuego con Israel permite, en la práctica, que las fuerzas israelíes escalen su agresión. Los reportes de la Agencia Nacional de Noticias de Líbano confirman este viernes la muerte de al menos 16 personas en ataques israelíes, cifra que se suma a las más de 30 víctimas registradas durante la jornada de ayer.

El panorama regional se mantiene volátil y los esfuerzos por una estabilidad duradera parecen distantes. Entre el rechazo a los términos de paz de Teherán y el recrudecimiento de las muertes civiles en territorio libanés, la comunidad internacional observa con preocupación una crisis que trasciende las fronteras de Oriente Medio e impacta directamente en la política interna de Washington y en las relaciones comerciales con Pekín.

Noticias Argentinas.-

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