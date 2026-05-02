Cindy Moreno firmó sus libros en La Feria Internacional del Libro

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La joven escritora de Roque Pérez, Cindy Moreno, firmó esta tarde ejemplares de su libro “En la tierra también hay ratas”.

La autora estuvo presente en el stand de la editorial Del Nuevo Extremo, en donde se exhibía y vendía el libro que fue presentado el año pasado en la anterior edición de la Feria Internacional del Libro.

Como se expresa en el libro: “En la tierra también hay ratas es una atrapante novela de ciencia ficción y ficción histórica que la editorial DNX Libros tiene el agrado de publicar”.

Agradecemos a Cindy por habernos firmado nuestro libro, comprado en 2025, pero más que nada queremos agradecerle por su enorme aporte a la cultura y por dejar bien representado a Roque Pérez, nada más ni nada menos que en la Feria Internacional del Libro, que celebra este año su 50 aniversario.

No todos los escritores logran publicar sus libros y encima poder estar presente en el templo de la cultura, como lo es la Feria Internacional del Libro, en donde están las editoriales más importantes del país y del extranjero, teniendo este año como país invitado a Perú.

Gracias Cindy!!!

Pd: el libro se puede comprar comunicándose con el Instagram de la escritora: @cindymorenow

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