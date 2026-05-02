F1: “¡Bravo, Franco!”: la sentida publicación de Flavio Briatore para Colapinto

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El italiano, director del equipo Alpine, celebró la gran clasificación sprint del argentino en el GP de Miami.

El director del equipo Alpine de Fórmula 1, Flavio Briatore, festejó una excelente actuación del piloto argentino Franco Colapinto en la clasificación sprint del Gran Premio de Miami.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el italiano publicó una foto en sus redes sociales en la que se lo ve abrazando al pilarense, acompañada de un breve mensaje en el que lo felicita por su rendimiento y lo motiva a mantener el nivel.

El piloto de 22 años pudo acceder a la tercera ronda de la clasificación para la carrera de hoy sábado, que comenzará a las 13:00 de la Argentina, y largará en el octavo lugar de la misma.

Franco Colapinto tuvo un nivel superlativo en la clasificación sprint que se disputó durante la tarde del viernes 1 y el director de equipo Flavio Briatore, impulsivo y que no ha dudado en declarar en su contra en algunos momentos del pasado, decidió demostrarle todo su apoyo en las redes sociales.

En la publicación, se ve a Briatore dándole un cariñoso abrazo al argentino, con una gran sonrisa en medio de una de las oficinas del Hospitality de Alpine, en el paddock del circuito estadounidense.

Además, el italiano escribió: “¡Bravo, Franco! Un súper trabajo, sigue así”.

Más allá de una clasificación sprint con resultado aprobado, terminó dos puestos por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly, e incluso superó al Red Bull de Isack Hadjar, Colapinto aseguró, en declaraciones posteriores al final de la jornada, que su trabajo no se dio únicamente esta tarde, en el autódromo que rodea al Hard Rock Stadium.

Según lo afirmado por el propio piloto argentino, en Alpine aprovecharon una interrupción que sufrió la Fórmula 1 durante poco más de un mes, producto de las suspensiones de los fines de semana de Barein y Arabia Saudita por el conflicto en Medio Oriente, para conocer a fondo las condiciones del auto.

Luego de un inicio de año en el que se mantuvo por detrás de su compañero de escudería, con 14 puntos de desventaja tras solo tres fechas del Mundial, el argentino aseguró que trabajó junto a ingenieros y mecánicos para continuar adaptándose al auto durante el tiempo de inactividad, a quienes se tomó el tiempo de agradecer al terminar la clasificación.

Noticias Argentinas.-

Flavio Briatore (derecha) abraza a Franco Colapinto luego de una satisfactoria clasificación sprint.

Agencia Noticias Argentinas/Redes @briatoreflavio.-

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