F1: Colapinto terminó décimo y no pudo sumar puntos en la carrera sprint del GP de Miami

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) terminó décimo en la carrera sprint del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 y quedó muy cerca de sumar puntos nuevamente en la categoría reina del automovilismo.
El piloto británico Lando Norris (McLaren) se quedó con el triunfo en la carrera sprint del GP de Miami. El podio lo completaron el australiano Oscar Piastri (McLaren) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).
Pierre Gasly compañero de Colapinto, sumó 1 punto para Alpine tras finalizar 8vo.-
Hoy por la tarde se disputará la clasificación para la carrera de mañana domingo en Miami.-
Foto de posiciones: captura de video de Fox Sports.-
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