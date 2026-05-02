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Un hombre fue detenido en la provincia de Jujuy tras disparar contra la vivienda de su expareja, en un hecho de violencia de género, y durante un allanamiento le secuestraron más de 100 cartuchos de distintos calibres.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas y tal como indicó el Ministerio Público de la Acusación jujeño, el episodio ocurrió cuando el acusado efectuó disparos contra el domicilio de la mujer, por lo que la entidad inició una investigación y dispuso medidas urgentes para dar con el sospechoso.

A partir de las tareas investigativas, se ordenó un allanamiento en un inmueble vinculado al imputado, donde finalmente fue detenido. En el procedimiento, los efectivos secuestraron un arma de fuego y más de un centenar de municiones, elementos considerados de interés para la causa.

La investigación está a cargo de la fiscalía especializada en violencia de género, que avanza con la recolección de pruebas para determinar las circunstancias del hecho y la responsabilidad del acusado, que permanece detenido.

Noticias Argentinas.-

Disparó contra la casa de su expareja y quedó detenido: le secuestraron más de 100 cartuchos

Foto: Agencia NA – MPF.-

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