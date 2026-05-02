Milei vuela a Estados Unidos y será parte de la Conferencia Global del Instituto Milken

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El presidente argentino Javier Milei realizará su cuarto viaje en lo que va del año a los Estados Unidos y, esta vez, será para volver a disertar en una nueva edición de la Conferencia Global del Instituto Milken.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el próximo miércoles seis de mayo, Javier Milei se presentará en la edición 29.ª del foro del cual formó parte en 2024. Ahora, por invitación del Instituto Milken, volverá a brindar su palabra en la Conferencia Global del think tank. La misma reúne a líderes de finanzas, tecnología y políticas públicas.

Aún no está confirmada la fecha de su llegada, aunque sí su presentación está oficializada, al igual que sus acompañantes, el canciller Pablo Quirno y el embajador en EE. UU., Alec Oxenford.

¿Cuál será el lema de la 29.ª edición de la Conferencia Global 2026?

El evento dará inicio el domingo 3 de mayo y el miércoles (6) será el turno del presidente Milei para tomar la palabra en la conferencia, que este año tiene por lema: “Liderando en una nueva era”.

Conferencistas de todo el mundo y diversos sectores de la sociedad, como:

Finanzas.

Tecnología.

Salud.

Filantropía.

Políticas públicas.

Serán parte de los paneles sobre temas de las mencionadas áreas a tratar durante la conferencia, en la cual se abordarán soluciones prácticas sobre los desafíos que propone el mundo actual.

Milei participará por segunda vez como orador de una conferencia que supo tener como panelistas, entre otras personalidades, a Bill Clinton, Kristalina Georgieva, Jensen Huang y la reina Rania de Jordania.

¿Cuál había sido el mensaje del presidente Milei en su presentación en 2024?

En aquella oportunidad, Milei invitó a los empresarios presentes a invertir en el país al decir que “Argentina tiene todas las condiciones para ser la nueva meca de Occidente”.

Un año después, es decir en 2025, el mandatario argentino, en su breve visita al Instituto Milken, expuso ante, por ejemplo, personalidades representantes de empresas como:

Chevron.

Paramount.

Discovery Capital.

JPMorgan.

PIMCO.

Vista Investment Group.

Amazon Web Services.

Citi.

Discovery Capital.

Citi.

Copa Airlines.

Fundación Reagan.

Peerage Capital Group.

East Bank.

Visay Globant.

El martes por la noche o el mismo miércoles son los posibles momentos en los cuales podría aterrizar la delegación argentina en Estados Unidos, encabezada por el propio Milei. Antes de emprender el viaje, algunas de las actividades que viene realizando el presidente son acompañar al jefe de Gabinete en su presentación en el Congreso el pasado miércoles 29 de abril y la visita en aguas argentinas al portaaviones nuclear USS Nimitz. Lo propio tuvo lugar en el marco de los ejercicios navales Passex 2026 del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), el comando militar estadounidense.

De la visita también formaron parte, entre otros funcionarios, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; el ministro de Defensa, Carlos Presti; y el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas.

Milei visitó la tierra de Trump en marzo

En el tercer mes del presente año, Milei había estado, entre otras ciudades, en territorio de Nueva York, donde había inaugurado la Argentina Week 2026. El evento había sido organizado por la Embajada Argentina en Estados Unidos y las entidades financieras JPMorgan y Bank of America para compartir con empresarios, banqueros e inversores, gobernadores y funcionarios argentinos.

Por entonces, en la apertura del encuentro Milei había dicho que “Argentina tiene todo dado para emprender un proceso de convergencia económica que nos coloque a la par de las grandes potencias del mundo”.

Además de Nueva York, este año, Milei estuvo en:

Washington

Junta de la Paz (febrero).

Miami

Cumbre “Escudo de las Américas” (marzo).

De esta forma, el presidente argentino devuelve, una vez más, la confianza de Trump en la alineación política.

Noticias Argentinas.-

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