Pádel: Raffetto/Raffetto Campeones de torneo Suma 15 en Roque Pérez

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Final del torneo de padel Suma 15 disputado en canchas de @rppadelclub y organizado por @mundopadelrp donde salieron Campeones Raffetto/Raffetto luego de ganar la final a la dupla Ascacibar/Zanetti por 6-0.Felicitaciones a todos los jugadores/as, público y organizadores y gracias @aylensciaini por las fotos!

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