Triple crimen: las torturas a las chicas fueron transmitidas en vivo por TikTok

En ese sentido, se conoció que el narco peruano autor de los homicidios afirmó: “Esto es lo que les pasa a los que me roban droga”.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó ayer que las torturas previas a los asesinatos de Morena Verri (20 años), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron transmitidos en directo a través de la red social TikTok, en un grupo cerrado en el que había 45 personas conectadas.

Las tres jóvenes fueron torturadas y luego asesinadas en Florencio Varela, a donde habían sido llevadas engañadas tras una propuesta de una fiesta sexual por la que les iban a pagar 300 dólares a cada una.

Trascendió que días pasados, Lara, la chica de 15 años, le habría robado 2 o 3 kilos de cocaína a un ladero de este narco poderoso, de nacionalidad peruana, que vive en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores.

Marchas en varios puntos del país pidiendo justicia por Brenda, Morena y Lara.

Las movilizaciones se replicaron en varios puntos del país y el pedido fue el mismo: “basta de violencia de genero y femicidios“.

Vecinos de Florencio Varela, Mar del Plata, La Tablada, La Plata, Córdoba, Rosario y del barrio porteño de Flores realizaron anoche diferentes marchas para pedir justicia por el triple crimen de Morena Verri, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez, cuyos cuerpos fueron hallados durante la madrugada, tras permanecer desaparecidas desde el viernes pasado.

Alrededor de las 19:00 se llevó a cabo una manifestación en inmediaciones de la casa de Florencio Varela, sobre Río Iguazú 745, donde la Policía encontró los cuerpos de las víctimas.

En el lugar hubo carteles de «Ni una Menos» y pedidos de justicia, al tiempo que las personas exigieron que se terminen los casos de femicidios y de violencia de género.

En Plaza Flores, frente a la Iglesia San José, se realizó una masiva convocatoria bajo la consigna «basta de matarnos, todas las vidas importan».

La manifestación contó con una fuerte presencia policial que acompañó el recorrido por la avenida Rivadavia.

De la marcha participaron organizaciones feministas y personas autoconvocadas.

En Mar del Plata hubo una manifestación espontánea que llenó las calles del centro con pancartas también contra la violencia de género y el triple femicidio.

«Matan a una piba cada 36 horas, en lo que va de 2025. Es muy estremecedor, la verdad, pensar que cualquiera de nosotras podemos ser la próxima», comentó una joven en esa localidad balnearia.

En tanto, familiares, vecinos y amigos de las chicas se reunieron pasadas las 19:15 en La Tablada, donde las cámaras de seguridad de la vía pública captaron con vida por última vez a Brenda, Lara y Morena.

Noticias Argentinas.-

