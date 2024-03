Tras el cónclave de Roque Pérez, ratifican que Massa será actor principal en la reorganización de UP

El Frente Renovador de la provincia de Buenos Aires avisó, advirtió a la estructura de Unión por la Patria que quería ser más escuchado. Así, vaciaron las bancas massistas en la sesión extraordinaria de Diputados días atrás, reclamando mayor atención a los reclamos de los intendentes del espacio y dar vía libre a la designación de cargos que no se terminan de oficializar. El último sábado, Sergio Massa reunió a su tropa en Roque Pérez, donde fueron recibidos por el intendente Maximiliano Sciani (fotos), en un cónclave al que asistieron legisladores nacionales y provinciales, jefes comunales y funcionarios enrolados en ese sector, aunque las rispideces con Axel Kicillof no fueron tema central del mismo. Horas después del reencuentro con su líder y con Malena Galmarini, el vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera, evaluó la actualidad política y social, especialmente por el impacto de las medidas del Gobierno nacional y analizó el rol que tendrá el máximo dirigente del Frente Renovador en adelante. “Sergio es un animal de la política, ni en sus peores momentos bajo los brazos. Estuvo con él en reuniones estos días, lo he visto con todas las ganas de seguir trabajando por la Argentina que él cree; insistiendo en que hay otro camino sin tanto sufrimiento y dolor”, señaló. En esa línea, el exintendente de General Pinto remarcó que la propuesta del exministro de Economía “tiene que ver con que la Argentina productiva, industrial, incorporando a la actividad agropecuaria, la Argentina de los hidrocarburos y minerales”. Tras hacer un exhaustivo análisis de la situación económica nacional y que golpea a las familias de la provincia de Buenos Aires, el dirigente del Frente Renovador aseveró que “tanto Sergio como nosotros entendemos que no es posible una Argentina que sólo sea vista a través de una planilla que contemple ingresos y egresos, y no se tenga en cuenta la producción nacional”. “Sergio Massa está dispuesto a dar las peleas que nuestro espacio le solicite y los compañeros y compañeras le pidan que esté”, subrayó para concluir: “Es un gran conductor; supongo que será uno de los grandes actores de este proceso de organización que nos estamos dando desde Unión por la Patria para hacer frente a un Gobierno que propone que el pueblo esté mucho peor”.